ماذا يحدث لجسمك عند شرب الحلبة باللبن؟.. 7 فوائد لا تتوقعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من المعروف أن الحلبة مفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف، وغيرها من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، لكن هل فكرت في تناولها مع اللبن؟.

في هذا التقرير نستعرض ما يمكن أن يحدث للجسم حال شرب الحلبة مع الحليب، وفقا لموقع WebMD.

- تعزيز الصحة الجنسية عند الرجال

تساعد الحلبة بالحليب على تعزيز الصحة الجنسية عند الرجال، لأنها تحفز الجسم على إنتاج هرمون الذكورة "التستوستيرون"، مما يساهم في زيادة الرغبة والقدرة على ممارسة العلاقة الحميمة.

- إنقاص الوزن

تلعب الحلبة بالحليب دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن، بفضل قدرتها على تعزيز معدل الأيض المسئول عن حرق الدهون المتراكمة بالجسم، بشرط ألا يتم تحليته بالسكر، مع مراعاة أن يكون اللبن خاليًا من الدسم.

- تقليل فرص الإصابة بالتهاب المعدة

يقلل مشروب الحلبة بالحليب من فرص الإصابة بالتهاب المعدة، الذي يسبب مجموعة من الأعراض المزعجة، مثل الغثيان والقيء والانتفاخ.

- ضبط سكر الدم

تعد الحلبة بالحليب من المشروبات الصحية لمرضى السكري، لأنها تساعد على ضبط مستويات السكر بالدم وتقليل مقاومة الأنسولين بالجسم، ومع ذلك، يجب تناولها بشكل معتدل.

- إدرار لبن الثدي

تناول الحلبة بالحليب لمدة يومين بعد الولادة، يساعد على إدرار المزيد من لبن الثدي اللازم لإمداد الرضع بالتغذية الضرورية لتعزيز صحتهم ونموهم.

- منع احتباس السوائل بالجسم

تساهم الحلبة بالحليب في تصريف السوائل الزائدة عن حاجة الجسم عن طريق عملية التبول، وهو ما يساعد على ضبط ضغط الدم ومنع تورم الأطراف السفلية.

- تقوية العظام

عند تناول الحلبة بالحليب، يحصل الجسم على جرعة عالية من معدن الكالسيوم، الذي يعمل على تقوية العظام وحمايتها من الإصابة بالكسور والهشاشة.

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