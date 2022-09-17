هل وصلت جائحة كورونا إلى نهايتها؟.. خبراء يكشفون السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

اقترب العالم، أكثر من أي وقت مضى، من القضاء على وباء كوفيد-19، الذي حصد أرواح ملايين الأشخاص منذ نهاية عام 2019، بحسب ما صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس.

وأكد جيبريسوس: "في الأسبوع الماضي تراجع عدد الوفيات الأسبوعية جراء كوفيد-19 إلى ادنى مستوى له منذ مارس2020، لم نكن يوما بموقع أفضل مما نحن عليه الآن للقضاء على الجائحة"، لكنه حذر: "لم نحقق ذلك بعد لكن النهاية في متناول اليد".

وتابع المدير العام للصحة العالمية: "إذا لم نغتنم هذه الفرصة فإننا نواجه خطر رؤية مزيد من المتحورات ومزيد من الوفيات واضطرابات أكثر ومزيد من عدم اليقين"، داعيا الى "انتهاز هذه الفرصة".

وبعد تصريح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يبقى السؤال هل وصلت جائحة كورونا إلى نهايتها؟.. هذا ما يكشفه الخبراء وفقا لموقع timesofindia.

- الوباء يقترب من النهاية.. ولكن

يقول الدكتور أنكور فاتاربكار، أخصائي القلب التداخلي بمستشفى Symbiosis ، في الهند: "بصفتي طبيب قلب، أرى حالات أقل من كورونا، ومضاعفات أقل بكثير للقلب، في الأشهر الستة الماضية، لم أصادف أي مريض يعاني من أي نوبات قلبية أو مضاعفات المرض بسبب كوفيد، لذا، نعم، كما اقترحت منظمة الصحة العالمية، فإن الوباء في مرحلته النهائية، ومع ذلك، لا يزال يتعين علينا جميعًا اتباع بعض بروتوكولات السلامة لتجنب أي فيروسات أخرى".

- تطوير اللقاح مهم لمحاربة الفيروس

بينما يقول الدكتور بهرام بارديوالا، طبيب بمستشفى ووكهارت، في الهند :"لقد أصبحت جائحة كوفيد الآن وباءً، وفي رأيي سنحتاج إلى أخذ تطعيم سنوي ضد كورونا، سنظل بحاجة إلى اتخاذ الاحتياطات المناسبة خاصة في المناطق المزدحمة لمنع انتشار المرض، يجب على المرء أيضًا أن يكون يقظًا بشأن الطفرات والسلالات الجديدة التي تتطور وهذا هو السبب في أن اللقاح يجب أن يتطور أيضًا، لتحقيق هذه الغاية، من الضروري أيضًا أن يدرك عامة الناس أنفسهم عواقب مخاطر سلوكهم".

- الوباء لم ينته لهذا السبب

أما دكتور فينيت أرورا، مدير الطب الباطني، بمستشفى ماكس سوبر التخصصي، في الهند، يشير إلى أن: "فيروس سارس COV2 لديه ميل طبيعي لتغيير نفسه والتكيف مع البيئة مما يتيح انتشاره السريع، لقد رأينا ظهور سلالات كوفيد من alpha و beta و Gamma و delta إلى أوميكرون، وكذلك المتغيرات الفرعية، لكل منها درجات متفاوتة من قابلية الانتقال وإمكانية الهروب المناعي مع كون كل متحور أكثر خطرا من سابقيه من حيث القدرة على التسبب في المرض، بالنظر إلى هذا الاتجاه، يصبح من الصعب إقناع المرء بنهاية هذا الوباء ويبدو أيضًا أنه سابق لأوانه، على الرغم من أن السلالات السائدة تثبت أنها أضعف من حيث الوفيات والمرض".

- التطعيم والإصابة بداية النهاية لفيروس كورونا

بينما يكشف الدكتور ديبو تي إس، طبيب بقسم الأمراض المعدية بمستشفى أمريتا في الهند: "من الأوبئة السابقة، نفهم أنه بحلول 2 إلى 3 سنوات سيصبح الوباء تحديًا كبيرًا، على الرغم من أن أرقام مصابي كوفيد لا تزال تعطينا تلميحًا إلى أنه لم ينته بعد، مع المتغير الأحدث، إلا أن الحقيقة هي أنه لم يعد مرضًا سريع الانتشار ينتشر في جميع أنحاء الدول، الافتراض هو أن المتغير الأكثر عدوى وهو متغير ـوميكرون كان موجودًا بالفعل، والآن من غير المرجح أن تنتج المتغيرات المتداولة متغيرًا أكثر عدوى للانتشار في جميع أنحاء العالم. كما أن المناعة الهجينة التي تتمتع بها الجماهير، بسبب التطعيم والعدوى السابقة، تضيف أيضًا إلى بداية النهاية، ومن ثم قالت منظمة الصحة العالمية بحق أن النهاية باتت قريبة ".

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