أثارت ضجة.. حقيقة بيع 3 أشخاص للكلى من أجل شراء آيفون 14 الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أثارت صورة لثلاثة "مرضى" الجدل في جنوب شرق آسيا، عبر وسائل التواصل الإجتماعي، حيث يضعون ضمادات على المعدة، وهم يعرضون هاتف آيفون الحديث المعلن عنه مؤخرًا" iPhone 14s.

ووفقًا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، نشرت عيادة تجميل في لاوس، مركز دكتور نيث للتجميل، في فينتيان ، صورة الثلاثي وهم يحملون هواتف ذكية جديدة مع ندوب جراحية واضحة.

بدأت الصورة تنتشر في جميع أنحاء تايلاند أيضًا، حيث يعتقد الكثير من الأشخاص أنها حقيقية.

واتضح أنها كانت حيلة تسويقية للعيادة ، لكن الصليب الأحمر بالمدينة لا يرى يجب إدانة المركز الطبي، الذي يبعث رسالة للأشخاص لاتخاذ تدابير جذرية للحصول على أحدث هاتف آيفون.

وقال "سوفون ميكثون" من مركز التبرع بالأعضاء التابع للصليب الأحمر التايلاندي: " لا يوجد تداول للأعضاء مثل ذلك، فهي تجارة محظورة في البلاد".

وتابع: "من غير المناسب أن يتم الترويج لتجارة الأعضاء، خاصة لاستبدالها بالمال لشراءهاتف محمول، إنه أمر غير أخلاقي".

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