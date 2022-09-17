تحارب الكوليسترول وتحميك من مرض خطير.. فاكهة شهيرة كنز لصحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعتبر التفاح من الفواكه التي يفضل تناولها عديد الأشخاص، لمذاقه اللذيذ، إضافة إلى أن له العديد من الفوائد الصحية، كتقوية الجهاز المناعي وفعاليته في الوقاية من الأمراض المختلفة.

لكن هل فكرت يوما ما في فوائد تناول تفاحة وحيدة يوميا؟، حيث اكتشف الباحثون أن هذه الفاكهة تحافظ على صحة القلب، كما أنها تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

كما ثبت أن تناول التفاح يوميا يقلل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطانات، وفقا لموقع verywellhealth.

ولكشف العلاقة بين التفاح والكوليسترول، بحثت الدراسات في الأنظمة الغذائية المكملة بمكوناتها الصحية، مثل البكتين، والبوليفينول، والفيتوستيرول، والألياف القابلة للذوبان، أو مزيج من كل هذه المكونات، وتم إجراء معظمها على الفئران التي تتبع نظامًا غذائيًا عالي الكوليسترول، ولم يتم إجراء سوى عدد قليل من الدراسات على البشر.

ماذا وجدت الدراسات؟

وجدت الدراسات، التي أجريت على الفئران، أن كمية الألياف الموجودة في تفاحتين متوسطتي الحجم تقريبًا (حوالي 6 أونصات لكل منهما) قادرة على خفض الكوليسترول الكلي بنسبة تصل إلى 10% ورفع نسبة الكوليسترول الجيد بنسبة 10% تقريبًا .

بينما في الدراسات التي أجريت على البشر، أدى استهلاك من 2 إلى 3 تفاحات متوسطة الحجم إلى انخفاض مستويات الكوليسترول الكلية بين 5% و 13%، مع خفض الكوليسترول الضار بنسبة 7% على الأقل في بعض الدراسات، وزادت مستويات HDL بنسبة تصل إلى 12%.

واكتشفت الدراسات أن المكونات الموجودة في التفاح، البكتين والبوليفينول، تساهم في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم.

فوائد تناول تفاحة يوميا:

تحسين صحة القلب

خفض ضغط الدم

تحسين بكتيريا الأمعاء

المساعدة في حماية صحة أسنانك

تحسين رائحة النفس

تقليل الإصابة ببعض أنواع السرطان

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