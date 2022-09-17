"بتاكل الفراخ بجلدها؟".. لن تتوقع ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يعتبر تناول الدجاج من الوجبات الأساسية، لأنها غنية بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وهناك بعض الأشخاص تتناول جلد الدجاج بجانب اللحم، دون معرفة تأثيرها سلبي أم إيجابي، لذا سنعرف ذلك وذلك وفقًا لما ذكره موقعا healthdigest وinsider.

هل له فوائد؟

بالرغم من أن جلد الدجاج يتكون أساسًا من الدهون، ولكن غالبًا ما تكون الدهون الموجودة في الأطعمة الحيوانية في كثير من الأحيان عبارة عن دهون مشبعة، والتي يمكن أن تزيد من مخاطر الكوليسترول وأمراض القلب عند تناولها بكميات زائدة، فإن غالبية الدهون في جلد الدجاج هي في الواقع دهون غير مشبعة أي تعتبر صحية للقلب، وذلك وفقًا لمدرسة هارفارد للصحة العامة.

وتشير قاعدة بيانات المغذيات الوطنية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، أن 35 جرام من جلد الدجاج تحتوي على حوالي 3 جرامات من الدهون المشبعة.

كما توفر 8 جرامات من الدهون غير المشبعة، بالإضافة إلى ذلك، أن طهي الدجاج بالجلد يساعد في الحفاظ على الدجاج لذيذًا.

أضرار تناول جلد الدجاج

يتسبب في إضافة العديد من السعرات الحرارية نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة، حيث يمكن أن تتسبب تلك الدهون في حدوث زيادة ملحوظة بالوزن، وبرغم تواجدها بنسب معتدلة يقدم فوائد صحية للقلب، إلا أن زيادتها تؤدي إلى التأثير السلبي على صحة القلب، حيث تزيد من خطر تصلب الشرايين، لذا لمحبي تناوله يجب الحرص على أن تكون معتدلة دون الإفراط بها.

اقرأ أيضا:

تجنبا لحصوات الكلى.. 4 طرق تساعدك على طرد الأملاح من الجسم

متوفى ينقذ 5 أشخاص من الموت.. لن تصدق كيف حدث ذلك؟

6 أسباب تدفعك لعدم التخلص من قشور البصل والثوم

كوب شاي و4 أطعمة أخرى تحميك من السرطان.. احرص على تناولها

5 علامات تشير إلى أن شرايينك مغطاة بالدهون والكوليسترول