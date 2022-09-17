احترس.. 10 أعراض تشير إلى وجود مشكلة في الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الكبد من الأعضاء المهمة في جسم الإنسان، حيث يؤدي العديد من الأدوار المهمة في جسم الإنسان، بما في ذلك مكافحة الالتهابات، وتحويل الطعام إلى طاقة ومساعدة الجسم على التخلص من النفايات.

يمكن أن تحدث مشاكل الكبد أيضًا بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، مثل الإصابة بالفيروسات والعدوي وتعاطي الكحول والسمنة.

وهناك عديد من الأعراض التي تشير إلى وجود مشكلات في الكبد، وفقًا لما ورد في موقع "mayoclinic".

- الأعراض:

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان).

ألمًا وتورُّمًا في البطن.

تورُّم الساقين والكاحلين.

حكة الجلد.

البول الداكن.

براز شاحب اللون.

الإرهاق المزمن.

الغثيان أو القيء.

فقدان الشهية.

سهولة الإصابة بالكدمات.

- الأسباب:

1. العدوى:

يمكن أن تصيب الطفيليات والفيروسات الكبد، ما يسبب التهابًا يعيق وظائف الكبد، ويمكن أن تنتشر الفيروسات المسببة لتلف الكبد من خلال الدم، أو الطعام أو الماء الملوث أو الاتصال عن قرب بشخص مصاب، وتعد أكثر أنواع عدوى الكبد شيوعًا هي فيروسات الالتهاب الكبدي، وتشمل:

فيروس التهاب الكبد A.

فيروس التهاب الكبد B.

فيروس التهاب الكبد C.

2. أمراض الجهاز المناعي:

يمكن أن تؤثر الأمراض التي يهاجم بها الجهاز المناعي أجزاءً معينة من الجسم (المناعة الذاتية) في الكبد، تشمل:

التهاب الكبد المناعي الذاتي.

التَشَمُّع الصَفْراوِيُّ الأولي.

الْتِهابُ الأَقْنِيَةِ الصَّفْراوِيَّةِ المُصَلِّب الأوَّلي.

3. العوامل الوراثية:

يمكن أن تتسبب وراثة جين واحد من أحد والديكَ أو كليهما في تراكُم مواد مختلفة في الكبد؛ ما يؤدي إلى تلف الكبد، تشمل:

مرض ترسُّب الأصبغة الدموية.

مرض ويلسون.

نقص مضاد التريبسين - ألفا1.

4. السرطان:

سرطان الكبد.

سرطان القناة الصفراوية.

الورم الغدي الكبدي.

هناك أسباب شائعة أخرى لمرض الكبد، وتتضمن ما يلي:

الإدمان المزمن للكحول.

تراكم الدهون في الكبد (مرض الكبد الدهني غير الكحولي).

بعض الأدوية التي يتم تناولها دون وصفة طبية.

بعض المُركّبات العشبية.

- متى يجب زيارة الطبيب؟

حدد موعدًا مع الطبيب المختص على الفور إذا كانت لديك أي علامات أو أعراض مستمرة تسبب لك القلق.

- عوامل الخطر:

تتضمن العوامل التي قد تزيد من خطر إصابتكَ بمرض الكبد ما يلي:

كثرة استخدام الكحول.

السمنة.

مرض السكري من النوع الثاني.

حقن المخدرات بإبر مشتركة.

نقل الدم.

الجماع الضار وغير الآمن.

التعرض لمواد كيميائية أو سموم معينة.

وجود تاريخ عائلي من الإصابة بأمراض الكبد.

- المضاعفات:

تتفاوت المضاعفات، اعتمادًا على سبب مشكلات الكبد، قد تتسبب أمراض الكبد التي لم تُعالج فشلاً في الكبد، وهي حالة مهددة للحياة.

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