طريقة عمل الملبن في البيت بخطوات بسيطة قبل «المولد النبوي»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الملبن في البيت واحدة من الوصفات التي تتعدد عمليات البحث عنها خلال هذه الآونة، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والإقبال الكبير على شراء الحلوى، إذ ترغب العديد من ربات المنزل على تحضير حلاوة المولد بالمنزل، لتوفير تكلفة شرائها جاهزة.

وفي هذه السطور نقدم لكي طريقة عمل الملبن في البيت، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير إعداد الملبن في البيت

ويمكنك القيام بطريقة عمل الملبن في البيت من خلال خطوات بسيطة، لا تستغرق مدة زمنية طويلة.

• المكونات

كوب من المياه

كوب من السكر

نصف كوب من الجيلاتين

نصف كوب من النشا

خطوات طريقة عمل الملبن في البيت

- ابدأي طريقة عمل الملبن في البيت، بوضع كوب من الماء داخل وعاء واتركيه على النار، ثم ضيفي إليه كوب السكر، وقلبي الخليط حتى الذوبان.

- اتركي الخليط على نار متوسطة لمدة دقيقتين ليصبح شربات خفيف.

- ذوبي الجيلاتين في الماء جيدًا، عند إضافته على الشربات وكذلك للنشا.

- ضيفي الجيلاتين والنشا معًا على الشربات، واتركي الخليط حتى الغليان.

- بعد الغليان أحضري إناء بلاستيكيا مستطيل ورشيه بالنشا، لتسهيل استخراج الملبن من العلبة.

- ومن ثم ضيفي عليه الملبن واتركيه حتى يبرد.

- يُقطع الملبن إلى قطع ويقدم باردا.

• يمكنك أثناء إذابة السكر في المياه إضافة ماء ورد أو فانيلا، أو أي نكهات تفضليها للملبن.