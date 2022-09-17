«سارة» تبدع في صناعة حقائب «الهاند ميد».. «حريفة وسابقة سنها» (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«سابقة سنها»، أفضل توصيف لمهارة الطفلة سارة أحمد إبراهيم، صاحبة الـ12 عاما، في تقديم المنتجات اليدوية المميزة التي حصدت بها إعجاب العشرات من حولها، لتصبح إحدى الأيقونات المميزة في صناعة «الهاند ميد».

«سارة» تعلمت الحرفة من المدرسة واليوتيوب

عشق كبير قاد طالبة الصف الأول الإعدادي، إلى تعلم الحياكة والكروشيه، فنظرًا لصغر سنها لم تكن على دراية بإمساك الإبرة أو كيفية استخدامها للخياطة، لكن حبها للأمر قادها لسرعة تعلم هذه الصناعة اليدوية في مدرستها.

تقول «سارة» خلال حديثها لـ«هن»: «الموضوع بدأ معايا من المدرسة من حوالي سنة، بس مكنتش عارفة أعمل حاجة، ولما روحت البيت فتحت اليوتيوب واتفرجت على فيديوهات كتيرة، واتعلمت كل الغرز في يوم واحد».

تعلمت الطفلة الصغيرة كيفية الحياكة وتصميم الكروشيه، حتى قررت اختبار قدراتها في البداية من خلال تصنيع حقيبة صغيرة وهو ما حدث بالفعل، «شوفت شنطة باك، وقولت أحاول أعمل زيها، وعملتها، وكل اللي شافها عجبته جدًا، وطلبها أصحابي مني تاني».

«سارة» تحلم ببراند في عالم صناعة الحقائب

وتحلم «سارة»، بأن تمتلك خلال المستقبل ماركة تحمل اسمها في تصميم الحقائب المميزة، «بحلم يكون عندي براند كبير باسمي في يوم من الأيام، وأكمل اللي بدأته».