أستاذ أمراض النساء: مصر تصدرت معدلات إجراء الولادة القيصرية عالميا

القاهرة - سمر حسين - ماما

قال الدكتور حسام الشنوفي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، إن مصر احتلت المرتبة الأولى عالميا في معدل إجراء الولادة القيصرية العام الماضي، بعدما حلت في المركز الثالث عام 2014.

ارتفاع غير مبرر للولادة القيصرية في مصر

وأضاف «الشنوفي»، خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أن منظمة الصحة العالمية حددت نسبة إجراء الولادة القيصرية لحماية الجنين والطفل عام 1985 لتكون 15%، وحاولت الدول الغربية الحفاظ على هذه النسبة لتزيد قليلا إلى 30%، مع المحافظة في الوقت ذاته على سلامة الأم والجنين، بينما في مصر كانت النسبة 85%.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية سمحت بإجراء العمليات القيصرية على أن تكون بأسباب طبية مبررة، ولكن نسبة كبيرة في مصر دون ذلك، مؤكدا أن زيادة نسب إجراء هذه النوعية من الجراحات تثقل كاهل مقدمي الخدمة الطبية والسيدات.

الولادة الطبيعية تستمر من 16 لـ18 ساعة

وتابع: «الولادة الطبيعية تستمر من 16 لـ18 ساعة فيسيولوجيا، ويمكن بعد هذه المدة تحتاج للولادة القيصرية إذا اكتشف الطبيب عدم أمان الولادة الطبيعية على الجنين أو الأم، كما أن الولادة الطبيعية تحتاج فيها الأم لفترة الحمل بالكامل، وهي 40 أسبوعا وليس 9 أشهر، ويحدد تاريخها في الشهر الخامس».