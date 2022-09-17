خبير نفسي يكشف سر هروب الأطفال من تناول السبانخ.. ويقدم نصائح لفتح شهيتهم

القاهرة - سمر حسين - ماما

قال الدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إن الإنسان كلما تناول أكلات يحبها وتحتوي على عناصر غذائية صحية تساعد المخ على العمل بطريقة أفضل، كلما زاد شعوره بالسعادة والنشاط والهمة، موضحا أنه هناك أطعمة تؤثر بشكل مباشر على هرمون السعادة مثل الشيكولاتة والكاكاو، وأخرى تسعد الإنسان بشكل شخصي في حال تناولها، مثل تلك المرتبطة بذكريات إيجابية.

فوائد السبانخ للجسم

ونفى رامي، وجود دراسات علمية تثبت تسبب أكلات بعينها بالشعور بكآبة، ولكن الأمر مرتبط بالمواسم، فأكلة السبانخ لا يحبها الصغار لارتباطها بموسم الشتاء الذي يمثل ضغوط الدراسة، ولكنها كمادة غذائية مفيدة لجسم الإنسان، لاحتوائها على نسب عالية من الحديد والفيتامينات.

ارتباط الوجبات بذكريات سعيدة أو حزينة يؤثر على الحالة المزاجية

وأضاف رامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، أن ارتباط بعض الأكلات بالذكريات السعيدة أو الحزينة، يؤثر بشكل كبير على حب الإنسان لها: «لو مريت بذكريات وتجارب سلبية وأنا بآكل أكلة، هفضل ما أحبهاش وأتأثر سلبيا كل في مرة آكلها، والعكس لو مريت بتجارب إيجابية».

نصائح للأمهات لفتح شهية الأطفال

وأوضح أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، «لو كل أم حولت الوجبة اللي بتقدمها لأطفالها لتجربة إيجابية وسعيدة يشعر بها الطفل بالفرحة والأمان والعاطفة، ستتحول الوجبات لذكرى سعيدة له، تستمر معه حتى الكبر».