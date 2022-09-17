مشروب صحي يخلصك من الخمول والكسل والماء الزائد في الجسم.. «ديتوكس طبيعي»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مشكلة احتباس السوائل في الجسم من أكثر المشاكل التي تواجه من يعانون من السمنة وزيادة الوزن، وتؤثر بشكل مباشر على معدل الحرق ونضارة البشرة وتساقط الشعر، كما أنها في بعض الأحيان تكون سببًا رئيسيًا في الخمول والإرهاق والانتفاخ، وللتخلص من تلك السوائل هناك مشروب صحي بحسب دكتورة الدكتورة شيري أنسي استشاري التغذية العلاجية، والطب التجميلي، يخلصك تمامًا من السوائل الزائدة في الجسم.

مشروب ديتوكس للتخلص من السوائل الزائدة في الجسم

المشروب ديتوكس كله مكونات طبيعية يخلص الجسم على الأقل من كيلو إلى 2 كيلو وزن في الأسبوع الواحد، وهذه الوصفة مدرةّ للبول ومضادة لاحتباس الماء في الجسم، بالإضافة إلى غناها بعناصر غذائية تنظّف الجسم من السموم وتخلّصه من مخلّفات التمثيل الغذائي فيه والمعروفة بـ الشوارد الحرة.

المكوّنات:

100 جرام من الجرجير الطازج

3 حبات كبيرة من الجزر المسلوقة والمقطّعة إلى مكعبات

25 غرام من الكرفس المنظّف والمفروم.

50 غرامًا من البقدونس.

طريقة التحضير:

يمزج كلّ من الجرجير والجزر والكرفس مع كمية ماء مناسبة في الخلاط الكهربائي.

ويزيّن هذا العصير بالبقدونس المفروم.

ويقدّم باردًا مطلوب شرب من 3 الى 5 أكواب كبيرة في اليوم على مدار أسبوع.