ماذا يحدث لجسمك عندما اتباع حمية البيض المسلوق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يمكن أن تكون البيضة المسلوقة مصدرًا جيدًا للبروتين الذي يزيل الجوع، لكن "حمية البيض المسلوق" الجديدة تأخذ الأمور بعيدًا بعض الشيء.

ويتخذ رجيم البيض حالة من الاهتمام مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، فيروج إلى أنه يساعد على فقدان الوزن، وفقًا لموقع eatthis.

-ما هي حمية البيض المسلوق؟

يشتمل نظام البيض المسلوق أيضًا على قائمة بالبروتينات الخالية من الدهون (الأسماك ، والدواجن ناقص الجلد) ، والخضروات غير النشوية (الخضار الورقية، والبروكلي، والفلفل الحلو، والهليون، والجزر)، ومجموعة مختارة جدًا من الفواكه (التوت والليمون والجريب فروت والبطيخ)، ودهون قليلة (الزبدة والمايونيز وزيت جوز الهند).

يأتي مكون البيض المسلوق في النظام الغذائي عمومًا حيث يدعو النظام الغذائي الفرد إلى تناول بيضتين مع الفاكهة في وجبة الإفطار، ثم الخضار مع البيض أو أي بروتين آخر قليل الدسم في كل من وجبتي الغداء والعشاء، وفقًا لأخصائية التغذية المسجلة إرين بالينسكي-واد. .

وتضيف أخصائية التغذية، بأنه في أي وقت تطرح فيه كل الكربوهيدرات من نظامك الغذائي، سيساعدك ذلك على إنقاص الوزن - ولكن ليس بطريقة صحية، مشيرة إلى أن مشكلة حمية البيض المسلوق هي أنها لا توفر لجسمك كل التغذية التي يحتاجها.

- الأطعمة المحظورة على حمية البيض المسلوق

يقترح النظام الغذائي تجنب جميع الأطعمة المصنعة، وحتى الخضار الأخرى مثل البطاطس والذرة والبازلاء والبقوليات، كما يُطلب منك تجنب بعض الفواكه: "الموز والأناناس والمانجو والفواكه المجففة والمشروبات المحلاة. "

يأتي مثال واحد فقط على سبب عدم كون ذلك مثاليًا لصحتك من دراسة جديدة تمامًا تؤكد أهمية تناول الحبوب الكاملة لصحة القلب والأوعية الدموية، وكيف يمكن للحبوب الكاملة أن تساعدك على إنقاص الوزن.

يعتبر زوجان من البيض المسلوق وجبة خفيفة جيدة بين الحين والآخر، ولكن عدة بيضات في اليوم؟ تقترح أخصائية التغذية، بالينسكي-وايد أن اتباع نظام غذائي ناجح لن يكون مستدامًا لمعظم الناس.

من المهم أيضًا أن تتذكر أنه على الرغم من أن البيض له بعض الفوائد الصحية الفائقة، إلا أنه مصدر أيضًا للكوليسترول والدهون المشبعة.

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