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وصفات لتحضير الفطائر بالمنزل قبل المدارس.. «بالجبنة والقرفة والبسطرمة»

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

فطائر - أرشيفية

تبدأ الأمهات في هذه الأيام في الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022/ 2023، ومن ضمن الاستعدادات تحضير الأكلات المناسبة والملائمة لأطفالهن لتناولها في الصباح، أو مع الوجبة المدرسية، وإليكِ وصفات مختلفة لتحضير الفطائر بالمنزل بدلًا من «الساندوتشات» التقليدية المعهودة. 

فطائر بالجبنة البيضاء

إذا كان أولادك من محبي الجبنة، يمكنك وضعها داخل المعجنات والفطائر الصغيرة، بدلًا من الساندوتشات. 

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مقادير عمل فطائر بالجبنة البيضاء

نصف كيلو دقيق أبيض  

رشه ملح  

ملعقة كبيرة خميرة  

نصف كوب لبن  

ربع كوب زيت  

جبنة بيضا حسب الرغبة

سمسم للوجه 

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طريقة تحضير عمل بالجبنة البيضاء

اخلطي اللبن والزيت والسكر والجبنة جيدًا حتى يتجانس الخليط سويًا. 

احضري وعاء عميق، وضعي المكونات الجافة «الدقيق والملح والخميرة»، ثم ضعي الخليط السابق تدريجيًا. 

قومي تغليف العجينة ونتركها في مكان دافئ حتى تتخمر

قومي بتشكيل العجين لكرات متوسطة الحجم

نرص كرات العجين على صينية مدهونه بالقليل من الزيت وندخلها  للفرن حتى تنضج ويتحمر وجهها ثم نقدمها

فطيرة البسطرمة

في وصفة أخرى لعمل الفطائر، إليكٍ طريقة عمل فطيرة البسطرمة في المنزل بخطوات الشيف الشربيني في برنامجه «الشيف».

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مقادير عمل فطيرة بالبسطرمة

دقيق.

ماء.

ملح. 

زيت. 

الحشوبسطرمة.

زيتون.

بصل. 

فلفل ألوان. 

جبنة رومي. 

بيض.

طريقة عمل فطيرة بالبسطرمة

- في وعاء عميق، أخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض، حتى تصبح متماسكة وطرية.

- شكليها المكونات، بعد دمجها على هيئة أسطوانة.

- استخدمي السكينة لتقطيعها قطع متساوية.

- بلي يديك بالزيت، وابدًي بـ «تكوير العجين» واتركيها في صينية مغطاة لترتاح قليلا.

- افردي العجينة باستخدام النشابة والزيت، ثم طبقيها على شكل مربع.

- ضعي الحشو بالفطائر، ثم انقليها لصينية مدهونة بالزيت، وادخليها فرن ساخن حتى تنضج تماما. 

فطائر التفاح والقرفة

جددي فب الأنواع المقدمة، واصنعي فطائر القرفة والتفاح اللذيذة في المنزل.

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مقادير فطائر التفاح والقرفة 

رغيف توست  

3 تفاحات  

ملعقة صغيرة قرفة   

ملعقة كبيرة ليمون  

ملعقة كبيرة سكر  

ربع كوب عين جمل  

زيت للقلي 

للوجه: نصف كوب سكر

ملعقة صغيرة قرفة   

طريقة عمل فطائر التفاح والقرفة

ضعي التفاح المقطع والمقشر، في وعاء على النار، ويضاف إليه السكر والليمون ورشة قرفة ويترك ليغلي قليلا.

قومي بحشو كل شريحتين من التوست بخليط التفاح ويقطع بقطاعة على شكل دائري، ثم اقليه في الزيت.

اخلطي السكر والقرفة في بولة، وتغلف بها الفطائر وتقدم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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