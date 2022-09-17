أطعمة تقلل التوتر وترفع هرمون السعادة.. منها المكسرات والزبادي والبرغل

القاهرة - سمر حسين - صحة

بين الحين والآخر يدخل الشخص في نوبة غضب شديدة وتوتر بفعل العوامل التي تحدث معه، ما يجعله يفقد السيطرة على نفسه، وقد يتجه البعض إلى العزلة، والبعض يلجأ لتناول الطعام، الأمر الذي قد ينعكس بالسلب على صحتهم.

تحسين المزاج والأعصاب

كارينا يوسف، أخصائية التغذية العلاجية، حددت الأطعمة والأكلات التي تقلل من الاكتئاب والتوتر، إذ تقول خلال استضافتها في برنامج «هي وبس»: «دائما بقول إن الدماغ لو صحية وسليمة هيكون الشخص مرتاح، لو مدخلناش أفكار مش مظبوطة هنحس إننا مرتاحين، وهناك أفكار تزيد من هرمون السعادة تساعد على ارتخاء الأعصاب وتحسين الحالة المزاجية والمود والأعصاب».

أطعمة غنية بالأوميجا 3

وعن الأكلات التي تقلل من التوتر والضغط العصبي، قالت أخصائية التغذية العلاجية: «الشيكولاتة الغامقة داخلها عنصر يقلل الخلايا العصبية في الدماغ وتحسن تدفق الدم في الجسم، ويعلي هرمون السعادة، بخلاف الأكلات الغنية بالأوميجا 3 التي تحسن من الذاكرة والتركيز، من بينها الزيوت وجميع أنواع المكسرات بجميع أشكالها، خاصة النيئة وليست مملحة، بجانب السردين والسالمون والأسماك الدهنية التي تقلل من التوتر، مثل السي فود والجمبري، وزبدة الفول السوداني».

أكلات تقلل من التوتر وترفع هرمون السعادة

«فيتامين A الموجود في البيض واللبن والزبادي والبرغل والأرز»، كانت تلك الأنواع والأطعمة التي حددتها أيضا أخصائية التغذية العلاجية، التي تقلل من التوتر، إذ تضيف: «البيض واللبن والجبنة، يحتوي على مادة لا يستطع الجسم إفرازها، تساعد على الإنتاج، وتحفيز هرمون السعادة في الجسم، بخلاف الأطعمة الغنية بالزنك وفيتامين د، مثل البطاطا والتونة والسبانخ واللحمة والفراخ، الخضار والبقوليات، تساعد على نمو الخلايا العصبية».