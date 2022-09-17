«سمر» تبدع في صناعة الديكورات بـ«عجينة السيراميك»: شغلي وصل لكل المحافظات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بأيدي ناعمة، تجلس سمر عمرو، 32 عامًا، على طاولتها أمامها العديد من الأدوات، تختار من عجينة السيراميك تارة، ومن الصلصال الحراري تارة أخرى، تمزجهما بالألوان الأكريليك، تضع شغفها وحبها للأعمال اليدوية في كل قطعة تصممها، من الميداليات وحتى الأكواب والهدايا البسيطة، لتبدأ مشروعها برأس مال بسيط قبل أن تتوسع فيه.

درست الحقوق وحبيت الهاند ميد

على الرغم من دراستها للحقوق، إلا إن حبها للفن اليدوي ساعدها في تدشين مشروعها للبحث عن ذاتها: «من وأنا صغيرة بعشق الهاند ميد وكان نفسى أدرس الفنون واتعمق فيها، بس للأسف محصلش نصيب، وكنت حاسة إنها مش هتبقى مجرد هواية، فبدأت في المشروع من بيتي وواحدة واحدة بدأت اتعرف بين الناس وابعت شغل لكل محافظات مصر».

«سمر» بدأت بالسيراميك وبالمصروف

رأس مال صغير، وبعجينة السيراميك غير المُكلفة، بدأت «سمر» ابنة الإسكندرية مشروعها، وفقًا لحديثها لـ «هُن»، قبل أن تطور من ذاتها للعمل بالصلصال الحراري:«بدأت بالسيراميك كانت مواد بسيطة وألوان اكريليك بيتخلطوا ببعض، وعملت منهم كذا حاجة لصحابي واخواتي، ووقتها بابا قرر يدعمني براس المال، وبدأت أعمل الشغل في بيتي وأسوقه من خلال جروب».

«سمر»: اليوتيوب كان مُعلمي الأول

دورات تدريبية من خلال مقاطع اليوتيوب، كانت سبيل الفتاة للتعلم، والتطبيق وفقًا لما ذكرته: «لاقيت فيديوهات يوتيوب لأجانب بيشتغلوا بالصلصال الحراري، بقيت أتفرج كتير وأطور من نفسي، بدأت بحاجات بسيطة زي الميداليات، قبل ما ابدأ في تصميمات المجات والأكواب وغيرها، وأعمل ديكورات وشغل بالفوم والجليتر كمان».

5 سنوات فقط، هي عمر مشروع «سمر» الذي ساعدها في تكوين دائرة معارف وأصدقاء، بل وبناء مستقبل لنفسها: «خلاني حسيت بنفسي إني بعمل حاجة بتفرح الناس، وعرفني على ناس وصحاب، وطبعًا مكسب مادي لأني بقيت أوزع في كل محافظات مصر»

دورات تدريبية للمبتدئين، هي أحلام «سمر» القادمة: «ناوية أعمل كورسات أفيد بيها غيري، وأنقل ليهم اللي عملته في السنين دي كلها بأقل الإمكانيات».