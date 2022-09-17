الامارات | رحيل الحسين الميلودي.. مرجع ثقافي مغربي

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شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل الحسين الميلودي.. مرجع ثقافي مغربي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الفنان الحسين الميلودي، أحد الوجوه البارزة في مجال الرسم المغربي المعاصر، الخميس عن 77 عاماً، على ما أعلن مقربون منه. وتوفي الميلودي داخل المستشفى العسكري في الرباط. وقال رئيس مؤسسة المتاحف المغربية إنّ الرسام «ترك مجموعة أعمال تُعد مرجعاً ثقافياً محلياً يركّز على الفنون الريفية والثقافة الشعبية المغربية».
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