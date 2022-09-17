الامارات | «فيجن 2022» لباحثين طورا علاجات للمكفوفين

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شكرا لقرائتكم خبر عن «فيجن 2022» لباحثين طورا علاجات للمكفوفين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت مؤسسة شامباليمو البرتغالية جائزتها «فيجن 2022» التي يحصل الفائز فيها على مليون دولار لباحثَيْن بسبب جهودهما البارزة في تطوير علاجات لأمراض قرنية العين لمكافحة فقدان البصر.وأشارت المؤسسة في بيان إلى أنّ هذين الطبيبين «فتحا آفاقاً جديدة في أبحاث أمراض القرنية من خلال تطويرهما رؤية ملايين الأشخاص، وتجنيب آخرين فقدان بصرهم مستقبلاً».
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