الامارات | «تيكيت تو بارادايز»

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شكرا لقرائتكم خبر عن «تيكيت تو بارادايز» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - Ticket to paradise
المدّة: ساعة و45 دقيقة
النوع: كوميديا
القصة:
فيلم كوميدي تدور أحداثه حول مشاحنات بين زوجين يتعاونان ويسافران إلى بالي لمنع ابنتهما من ارتكاب الخطأ نفسه الذي يعتقدان أنهما ارتكباه قبل 25 عاماً.
إخراج: أول باركر
تمثيل: جوليا روبيرتس، جورج كلوني
شاهدوه في صالات ريل سينما:
www.reelcinemas.com
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