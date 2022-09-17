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الامارات | «تيكيت تو بارادايز»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - Ticket to paradise

المدّة: ساعة و45 دقيقة

النوع: كوميديا

القصة:

فيلم كوميدي تدور أحداثه حول مشاحنات بين زوجين يتعاونان ويسافران إلى بالي لمنع ابنتهما من ارتكاب الخطأ نفسه الذي يعتقدان أنهما ارتكباه قبل 25 عاماً.

إخراج: أول باركر

تمثيل: جوليا روبيرتس، جورج كلوني

شاهدوه في صالات ريل سينما:

www.reelcinemas.com

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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