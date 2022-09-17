الامارات | «تيكيت تو بارادايز»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - Ticket to paradise

المدّة: ساعة و45 دقيقة

النوع: كوميديا

القصة:

فيلم كوميدي تدور أحداثه حول مشاحنات بين زوجين يتعاونان ويسافران إلى بالي لمنع ابنتهما من ارتكاب الخطأ نفسه الذي يعتقدان أنهما ارتكباه قبل 25 عاماً.

إخراج: أول باركر

تمثيل: جوليا روبيرتس، جورج كلوني

شاهدوه في صالات ريل سينما:

www.reelcinemas.com