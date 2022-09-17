الامارات | قلب سمكة منذ 380 مليون عام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتقد العلماء أنهم اكتشفوا ما يمكن أن يكون أقدم قلب على الإطلاق، والذي يعود تاريخه إلى 380 مليون عام.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن هذا العضو العضلي خاص بسمكة فكية متحجرة سبحت في المياه خلال العصر الديفوني، منذ ما بين 419 و359 مليون سنة.