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الامارات | قلب سمكة منذ 380 مليون عام

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لندن - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن قلب سمكة منذ 380 مليون عام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتقد العلماء أنهم اكتشفوا ما يمكن أن يكون أقدم قلب على الإطلاق، والذي يعود تاريخه إلى 380 مليون عام.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن هذا العضو العضلي خاص بسمكة فكية متحجرة سبحت في المياه خلال العصر الديفوني، منذ ما بين 419 و359 مليون سنة.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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