الامارات | روبوت جوال يرصد بصمات حيوية محتملة على المريخ

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شكرا لقرائتكم خبر عن روبوت جوال يرصد بصمات حيوية محتملة على المريخ والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ الروبوت الجوال «برسيفرنس» الموجود على سطح المريخ مرحلة أساسية من مهمّته الرامية إلى البحث عن آثار للحياة على الكوكب الأحمر، بجمعه عيّنات هي «الأكثر قيمة» حتى اليوم لاحتوائها بصمات حيوية محتملة ينبغي التأكد منها بتحليلات تُجرى على الأرض، على ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الخميس الماضي.
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