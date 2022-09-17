الامارات | «مفاتيح مكسيكو سيتي» لمؤسس و«يكيليكس»

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شكرا لقرائتكم خبر عن «مفاتيح مكسيكو سيتي» لمؤسس و«يكيليكس» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب شقيق مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانغ، عن أمله في أن تكون الجائزة التي منحتها المكسيك لمؤسس الموقع خطوة مهمة في الحملة من أجل إطلاق سراحه. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أن غابريل شيبتون، شقيق أسانغ، تسلم جائزة «مفاتيح مكسيكو سيتي» الأسبوع الجاري نيابة عن شقيقة.
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