الامارات | الأعمال الروائية المحلية حققت أعلى نسب مشاهدة في أوروبا عام 2021

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبيّنَ أن مشاهدي الأعمال التلفزيونية الروائية عام 2021 في دول أوروبية عدة يفضّلون حضور تلك المنتجة محلياً، بحسب دراسة أجرتها هيئة تنظيم وسائل الإعلام ونُشرت نتائجها الخميس.

وأوضحت الهيئة، في دراسة أجرتها استناداً إلى بيانات من خدمة «غلانس» الدولية لقياس أداء وسائل الإعلام، أن المراكز الـ10 الأولى في فرنسا في العام الفائت «لم تشمل سوى أعمال روائية منتَجة محلياً»، تماماً كما هي الحال في إيطاليا وألمانيا وبريطانيا، التي تطغى فيها أيضاً أعمال أُنتجت في هذه الدول.

وكانت أعمال أميركية وبريطانية تمثّل حتى عام 2016 نصف الإنتاجات الـ10 الأولى الأكثر استقطاباً للمشاهدين.

وبين 2017 و2019، انخفض عدد المسلسلات الأميركية في هذه اللائحة إلى ما بين اثنين أو ثلاثة، بحسب الهيئة.

في سائر أنحاء أوروبا «لا تحتل الأعمال السمعية البصرية الروائية المكانة نفسها»، بحسب الدراسة التي أجرتها مؤسسة «أركوم»، وحللت أداء الإنتاجات الروائية الأكثر استقطاباً للمشاهدين على شاشات التلفزيون في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة.

وتبدو هذه الإنتاجات «أقل جاذبية» في إسبانيا، وهو استثناء مقارنة بالدول الأخرى التي شملتها الدراسة، حيث تتكون الأعمال الـ10 الأوائل بشكل أساسي من أفلام تلفزيونية أجنبية قديمة نسبياً، يتم بثها في عطلات نهاية الأسبوع خلال فترات ما بعد الظهر. وبالتالي، اجتذب العمل الروائي الأفضل أداءً العام الماضي 6% من المشاهدين، مقارنة بمتوسط 15% في البلدان الأخرى التي شملتها الدراسة.

وثمة نقطة مشتركة بين الدول الخمس التي شملها التحليل تتمثل في العودة إلى الانخفاض في أوقات مشاهدة التلفزيون الفردية، بعد ارتفاع لافت في هذه المعدلات في الأشهر الأولى للجائحة عام 2020.