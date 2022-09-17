الامارات | «تيك توك» بخاصية تصوير جديدة

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شكرا لقرائتكم خبر عن «تيك توك» بخاصية تصوير جديدة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق تطبيق «تيك توك» خاصية جديدة تتيح لمستخدميه التقاط صور بالكاميرا الأمامية والخلفية للهاتف الذكي في وقت واحد، على غرار شبكة «بي ريل» للتواصل الاجتماعي.
وذكر بيان للشبكة أنّ خاصية «تيك توك ناو» تهدف إلى «جعل المستخدم يتشارك مع الأشخاص الذين يهمّونه لحظاته الواقعية».
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