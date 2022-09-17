الامارات | 6 نصائح عن فوائد الماء وعادات الشرب اليومية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت «ناتشيرل»، أول علامة للمياه المعدنية المعبأة في صندوق صديق للبيئة في الإمارات، عن إحداث نقلة نوعية في مجال إنتاج المياه في المنطقة، وذلك من خلال الالتزام بالاستدامة، حيث تقوم «ناتشيرل» بتزويد مياهها الارتوازية من أحد أنظف الأماكن على وجه الأرض في نيوزيلندا وتعبئتها من المكان نفسه في صناديق مبتكرة. وتم تصميم كل صندوق بسعة 10 لترات باستخدام نوع من الورق القابل لإعادة التدوير يقلل بدوره من الحاجة إلى المواد البلاستيكية الضارة، كما تعتبر «ناتشيرل» خيار المياه الطبيعية الأول لمن يحافظ على أسلوب حياة مستدام وصديق للبيئة، الأمر الذي يعتبر إنجازاً يتناسب مع رؤية دبي للاستدامة لعام 2040.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة «ناتشيرل»، جيمس مودي: «إن هدف مياه (ناتشيرل) يدور حول تقديم مياه ارتوازية ممتازة للمستهلكين المهتمين بالبيئة وبأكثر الطرق استدامة. يمكنك الحصول على 10 لترات من أنقى المياه المعدنية الطبيعية دون الحاجة إلى 10 زجاجات بلاستيكية ينتهي بها الأمر غالباً في محيطاتنا ومكبات النفايات».

يتابع مودي: «لكن الأمر لا يتوقف هنا بالنسبة لـ(ناتشيرل) فجميع منتجاتنا صديقة للبيئة، بما في ذلك الزجاج القابل لإعادة الاستخدام والزجاجات غير القابل للصدأ والقمصان المصنوعة من العبوات البلاستيكية المعاد تدويرها. أما بدورنا كشركة، فإننا دائماً ما نحاول المساعدة في تحقيق الأهداف المستدامة، وذلك من خلال المساعدة في زراعة الأشجار في حتا، وتنظيف الشواطئ في جميع أنحاء الإمارات».

ويعتبر صندوق مياه «ناتشيرل» سهل الاستخدام بفضل فوهة بسيطة تعمل صنبوراً للمياه بداخل الصندوق، الذي يتميّز بكونه سهل الحمل، ما يعني أنه يمكن الاحتفاظ به في الثلاجة أو على المكتب أو حمله أثناء الذهاب في رحلة خارجية.

يتوافر صندوق مياه «ناتشيرل» سعة 10 لترات على منصّات «natrllife.com» و«كيبسونس» و«نون»، وغيرها بسعر 60 درهماً.

وحول فوائد الماء وعادات شربه اليومية، تقدم «ناتشيرل» النيوزيلندية هذه النصائح:

1- تتكون أجسامنا من أكثر من 60% من المياه، ما يعني أننا بحاجة إلى تجديد هذا الإمداد من المياه للبقاء في حالة جسدية وذهنية ممتازة. فمن خلال توليد تفاعلات كهربائية ومغناطيسية، يمنحنا الماء الطاقة اللازمة للحركة والعمل بشكل يومي.

2- يتحكم الماء في درجة حرارة الجسم. عندما نشعر بالحرارة، سواء بسبب التمارين الرياضية أو حرارة الجو المرتفعة، فإن استهلاك الماء سيساعدنا على تبريد الجسم والوقاية من الجفاف الذي يمكن أن يخفض من وظائف الجسم.

3- شرب الماء يساعد على الهضم فهو يساعدنا على امتصاص العناصر الغذائية الأساسية من الطعام بطريقة سريعة وفاعلة، وهو جزء مهم من نظام غذائي صحي.

4- الماء ضروري لطرد السموم من أجسامنا، فهو يساعد في الحفاظ على تدفق الشرايين بحرية وزيادة معدل خلايا الدم الحمراء إلى الرئتين، ما ينتج عنه المزيد من الأوكسجين.

5- يمكن أن يساعدنا شرب الماء، خصوصاً المياه المعدنية الطبيعية، في الحفاظ على التركيز واليقظة. لا توجد آثار جانبية للماء، على عكس المشروبات الأخرى، لذلك لن تعاني تبعات أو سلبيات يمكن أن تأتي مع المنبهات البديلة، مثل القهوة أو مشروبات الطاقة.

6- عن طريق ترطيب البشرة، يؤخر الماء ظهور التجاعيد التي تأتي مع تقدم العمر. الجفاف هو الطريقة التي تتسبب بظهور التجاعيد في البشرة مع مرور الوقت.