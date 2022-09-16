الحلبة قبل النوم تُحدث 9 تأثيرات في الجسم.. منها تعزيز قدرتك الجنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الحلبة عشب يستخدم منذ فترة طويلة في الطب البديل، وقد يكون لهذا المشروب العديد من الفوائد الصحية إذ تم تناوله قبل النوم، وفق ما أورد موقعي "healthline" و"medicalnewstoday".

1- التأثيرات على إنتاج حليب الأم:

تشير الأبحاث إلى أن الحلبة قد تزيد من إنتاج حليب الأم ومعدل زيادة الوزن عند الأطفال حديثي الولادة.

2- التأثيرات على مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال:

تشير الأبحاث الأولية إلى أن الحلبة يمكن أن تعزز مستويات هرمون التستوستيرون والوظيفة الجنسية لدى الرجال.

3- ضبط مستويات السكر في الدم:

تدعم الأدلة دور الحلبة في السيطرة على نسبة السكر في الدم وعلاج مرض السكري من النوع 1 و 2.

4- السيطرة على الشهية:

أظهرت 3 دراسات انخفاضًا في تناول الدهون والشهية، ووجدت دراسة واحدة استمرت 14 يومًا أن المشاركين قللوا تلقائيًا من إجمالي تناول الدهون بنسبة 17 ٪ .

5- خفض مستويات الكوليسترول:

تشير بعض الأدلة إلى أن الحلبة يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

6- حرقة من المعدة:

وجدت دراسة تجريبية واحدة لمدة أسبوعين على الأشخاص الذين يعانون من حرقة متكررة أن الحلبة قللت من أعراضهم.

7- فقدان الوزن:

قد تكبح الحلبة الشهية وتزيد من الشعور بالامتلاء، مما قد يساعد في تقليل الإفراط في تناول الطعام ويؤدي ذلك إلى فقدان الوزن.

8- تقليل الالتهاب:

توفر المستويات الكبيرة من مضادات الأكسدة في الحلبة إمكانات كبيرة كعامل مضاد للالتهابات، وتشير نتائج دراسة أجريت عام 2012 إلى أن محتوى الفلافونويد المضاد للأكسدة في بذور الحلبة يمكن أن يقلل الالتهاب.

9- تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وضغط الدم:

قد تساعد الحلبة في تنظيم مستويات الكوليسترول وتحسين ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتحسين صحة القلب، وقد يكون هذا لأن بذور الحلبة تحتوي على ما يقرب من 48 في المائة من الألياف الغذائية.

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