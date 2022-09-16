في موسمها.. ماذا يحدث لجسمك إذا أفرطت في أكل المانجو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

المانجو من الفواكه الصيفية التي يحبها الكثير من الأشخاص، نظرا لمذاقها المميز واحتوائها على العديد من الفيتامينات اللازمة لصحة الجسم، لكن على النقيض الآخر يسبب الإفراط في تناوله العديد من المشاكل الصحية للإنسان، نستعرضها لكم وفق ما نشر موقع "boldsky".

زيادة الوزن:

تحتوي المانجو الناضجة متوسطة الحجم على نحو 135 سعرة حرارية، ويمكن أن يمنعك تناول الكثير من المانجو من التعرض لنقص السعرات الحرارية، ما قد يعيق من إنقاص الوزن.

زيادة مستويات السكر في الدم:

يحتوي المانجو على كمية كبيرة من سكر الفاكهة (الفركتوز)، وسيؤدي الاستهلاك المفرط لهذا السكر إلى زيادة مستويات السكر وارتفاع الأنسولين غير المرغوب فيه في الجسم.

السرطان:

يستخدم بعض تجار المانجو كربيد الكالسيوم لجعل المانجو تنضج بشكل أسرع، ويمكن أن تسبب هذه المادة مشاكل صحية وقد تكون مسببة للسرطان، وقد تشمل الآثار السيئة لكربيد الكالسيوم الإحساس بالوخز والخدر والاعتلال العصبي المحيطي.

مشاكل الجهاز الهضمي:

الاستهلاك المفرط للمانجو، يمكن أن يكون سببًا لمشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم، لذلك ، يجب على المرء تجنب استهلاكها بصورة كبيرة.

التهيج:

عصارة المانجو التي تخرج من المانجو الناضجة هي مادة مهيجة قوية وقد تسبب تهيج الحلق، بالإضافة إلى ذلك، يجب عدم شرب الماء البارد أبدًا بعد تناول المانجو لأن الماء البارد يسبب تخثر العصارة ، مما يؤدي إلى مزيد من التهيج.

فم المانجو:

قد يعاني بعض الأفراد من حالة تسمى "فم المانجو"، وتشمل أعراضها الحكة والتورم والبثور حول الفم والشفتين وطرف اللسان، وعادة ، قد تحدث الأعراض لدى الأفراد الحساسين الذين يتناولون المانجو النيء، لذا يجب تقليل استهلاك المانجو الخام إلى الحد الأدنى.

ليست جيدة للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل:

يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مثل التهاب المفاصل والتهاب الجيوب الأنفية وما إلى ذلك ، تقليل استهلاكها إلى الحد الأدنى، نظرا لأنهاغ يمكن أن تتسبب في تفاقم الحالة.

حرمان الجسم من الفوائد الصحية:

تناول المانجو على شكل عصير فواكه يمكن أن يكون ضارًا بصحتك، حيث إن تناول كعصير يزيل محتوى الألياف بها، وبالتالي حرمان الجسم من بعض فوائده الصحية، فضلا عن ذلك، فإن تناول المانجو مع السكر المضاف يضيف سعرات حرارية فارغة إلى الجسم، مما يبطل قيمتها الغذائية.

ويمكن أن تؤدي السعرات الحرارية الفارغة إلى زيادة الوزن بسرعة، لذلك، ينصح بتناول المانجو وليس عصير المانجو.

ردود الفعل التحسسية:

هناك بعض الحساسية المرتبطة بتناول المانجو والتي تظهر غالبًا لدى الأفراد الحساسين للفاكهة، وقد تختلف الأعراض من عيون دامعة وسيلان الأنف ومشاكل في التنفس وآلام في البطن والعطس وحتى الصدمة في الحالات القصوى، وبالتالي، يجب على المرء توخي الحذر أثناء تناوله.

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