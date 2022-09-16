«آية» أول سباحة بارالمبية عربية وأفريقية تحصل على 3 ميداليات دولية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حققت إنجازًا عالميًا غير مسبوق في

حققت إنجازًا عالميًا غير مسبوق في السباحة البارالمبية على جميع المستويات، فتوجت «آية» بـ 6 ميداليات في كأس مصر للسباحة، وحصلت على أول ميدالية عالم للسباحة النسائية في مصر والوطن العربي وأفريقيا في بطولة العالم، كما حصلت على ميداليتين في بطولة العالم البارالمبية في المكسيك.

على جميع المستويات، فتوجت «آية» بـ 6 ميداليات في كأس مصر للسباحة، وحصلت على أول ميدالية عالم للسباحة النسائية في مصر والوطن العربي وأفريقيا في بطولة العالم، كما حصلت على ميداليتين في بطولة العالم البارالمبية في المكسيك.

مسيرة حافلة بالإنجازات

تروي السباحة آية أيمن، بطلة السباحة البارالمبية، كواليس مشاركتها في بطولة كأس مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وهي البطولة الأولى بعد عودتها من بطولة العالم في يونيو الماضي، وحصلت على الميدالية البرونزية، وتعد ثالث ميدالية عالمية لها في السباحة، وتعتبر أول سباحة مصرية وعربية وأفريقية تحصل على 3 ميداليات عالمية بارالمبية.

وأضافت «أيمن»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «نون القمة»، المذاع على شاشة extra news، وتقدمه الإعلامية سمر الزهيري، اليوم الجمعة، أنها حصلت على أكثر من 21 ميدالية دولية، وأكثر من 150 ميدالية محلية، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منحها وسام الجمهورية للرياضيين من الطبقة الثانية بعد حصولها على ميدالية بطولة العالم، موضحة أنه من أعلى التكريمات للرياضيين في مصر.

وأشارت إلى أنها أول وأصغر سباحة بارالمبية مصرية وعربية وأفريقية تحصل على وسام من الدولة، حيث كانت تبلغ من العمر حينها 17 عامًا.

«آية»: مبسوطة بتكريم الدولة ليا

كما عبرت عن سعادتها لتسليط الضوء على سيرتها التاريخية ومشوارها الرياضي في المناهج التعليمية للصفين الثالث والرابع الابتدائي، متابعة: «فرحانة إني أسيب بصمة ولو صغيرة في سن صغيرة، ومبسوطة بتكريم الدولة ليا بعد مجهود وتعب حققته».

وكشفت أنها تستعد لبارالمبيات باريس 2024 المقبلة، متمنية تحقيق ميدالية بارالمبية في بطولة باريس.