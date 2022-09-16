استشاري تغذية يحذر من الإفراط في تناول المكسرات.. تسبب زيادة الوزن

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتنوع تسالي الصيف ما بين لب وسوداني ومكسرات ومقرمشات، ولكن يجب الحذر منها وتناولها بكميات قليلة ومعقول خاصة لمن يعانون من السمنة وزيادة الوزن، المكسرات مسموحة بتناولها بشكل عام لأنها تزيد من الإحساس بالشبع، ولكن على الجانب الآخر يجب الوضع في الاعتبار، ما يمكن أن تسببه من مشكلات للجسم.

أضرار الإفراط في تناول المكسرات

وقال محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ «هن»، إن المكسرات صحية جدا، فهي مصدر مهم للدهون الصحية والأوميجا 3 وأيضًا الألياف، لأنها نشويات معقدة تزيد من الشعور بالشبع لمدة طويلة.

ولكن يجب الإشارة إلى أن المكسرات سعراتها الحرارية عالية جدًا ويمكن تناولها كـ سناك، ولكن عند تناول كـ تسالي بدون تحديد للكميات ذلك خطأ كبير، إذ يجب التحكم في الكميات التي سنتناولها التي غالبا ما تكون في حجم قبضة اليد فقط «مِش الكيس كله»ن وذلك لتجنب زيادة الوزن، كما أنها ربما تسبب ارتفاعا في ضغط الدم خاصة إذا كانت المكسرات مالحة، بالإضافة إلى مشكلات القلب.

السعرات الحرارية في المكسرات

فيما يلي، محتوى المكسرات من السعرات الحرارية لكل 100 جرام:

الجوز أو عين الجمل 650 سعرًا حراريًا.

اللوز 580 سعرًا حراريًا.

الكاجو 550 سعرًا حراريًا.

الفستق 560 سعرًا حراريًا.

السوداني 570 سعر حراريًا.