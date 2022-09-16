«من غير ميكروبليدنج».. خطوات تكثيف الحاجبين والعناية بهما باحترافية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عندما يتعلق الأمر بشكل الوجه، وتحديد ملامحه، فإن العديد من الفتيات يلجأن لرسم حاجبهن لتحديد مظهر العين والوجه أيضًا، إذ إن الحاجبين هما اللذان يشكلان ويحددان الوجه، لذا احرصي على رسمهما وتحديدهما بشكل احترافي، دون الحاجة لـ«ميكروبليدنج»، وهي تقنية تستخدم للحصول على أشكال مثالية للحاجبين، وعلاج عيوب الحاجبين، بواسطة قلم مخصص للرسم على منطقة الحاجب أو مادة ملونة.

وإليكِ عدة نصائح للحفاظ على صحة حاجبيكِ ومظهرهما، وفقًا للموقع الهندي «boldsky»

احتفظي بمستلزمات العناية الشخصية الخاصة بكِ

قد تحتاجين إلى بعض أدوات التجميل الأساسية للحصول على حواجب جيدة، لذا احرصي على حمل حقيبة صغيرة تحمل ملقط الحاجب، ومقص الحاجب الصغير، وقلم وفرشاة الحواجب.

الحفاظ على الضوء

اجلسي بجانب الضوء الطبيعي، إذ يجب أن يكون لديِك قدرًا وافرًا من الضوء الطبيعي عندما تشكلين حاجبك، فيمكن أن يكون الضوء الضعيف عائقًا أمام رؤية وجهك أو يزيد من الأخطاء، لذا اجلسي دائمًا بالقرب من النافذة حيث يصل الضوء الطبيعي إلى ذروته.

تنظيف الوجه

اغسلي وجهك أولاً قبل أن تبدأي في تزيين حواجبك، تأكدي من غسل وجهك أولاً، وتنظيفه بالصابون أو غسول الوجه لإزالة أي مكياج أو بقايا من منتجات البشرة.

خطوات رسم الحاجب باحترافية

وإليكِ خطوات الرسم، باحترافية وفقًا لما ذكرته خبيرة التجميل كريز عماد لـ «هُن»:

- ضعي جل الحاجب أو القلم بشكل عمودي على طرفي رأس الحاجب، وضعي علامة ضعيفة على هذه النقطة باستخدام قلم الحواجب.

- قومي بتدوير قلم الحواجب في الاتجاه الخارجي وتوقفي عند الزاوية الخارجية للقزحية، فهذا هو المكان الذي سيكون للحاجب فيه قوس طبيعي، ويقع في الغالب في ثلثي الطريق من الرأس إلى نهاية الذيل.

- ضعي علامة على البقعة بقلم رصاص وحركها أكثر بالتوقف عند الزاوية الخارجية للعين.

- ضعي علامة على نهاية بقعة الذيل أيضًا.

- كرري العملية لكل من الحاجبين وربط هذه العلامات الثلاثة بخط مستقيم على كلا الحاجبين، فوق وتحت الحاجب.

- تساعدكِ خدعة رسم خطين حول الحاجب على توجيه الشعيرات الموجودة خارج الخطوط وداخلها.