ودع آلام ظهرك أثناء القيادة.. أفضل 3 أنواع مساند لكرسي السيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الكثير من سائقي السيارات من آلام أسفل الظهر،حيث تشير الدراسات والأبحاث إلى أن القيادة لفترات ومسافات طويلة تؤدي لإرهاق عضلات الظهر،وشد في العضلات في بعض الأحيان، كما تشير إلى أن القيادة لمدة ساعتين متواصلتين يوميًا في السيارة قد يؤدي إلى إنزلاق غضروفي.

لذا إن كنت من مستعملي الطريق،سواء للذهاب إلى العمل يوميًا،أوكنت سائق سيارة أجرة، أوحافلة، فهذا المقال يقدم لك أفضل أنواع مساند الظهر الطبية لكرسي سيارتك والذي لحماية ظهرك.

دعامة ظهر لكرسي السيارة

توفر أقصى دعم لظهرك أثناء ركوب السيارة مع دعم مقعد السيارة، صمم هذا المسند لدعم ظهرك بشكل صحيح أثناء الجلوس وتقليل الضغط على العمود الفقري، إنه مــصنوع من مواد عالية الجودة لمتانة عالية واستخدام فعال، يناسب جميع أنواع السيارات

مخدة ظهر من الميموري فوم للسيارة والمكتب

-مصنوعة من إسفنج ميموري فوم عالي الكثافة والجودة

-مصمم ليضمن للسيارة مزيداً من الحركة العملية

-مصنوع بحرفية عالية لضمان الاستخدام المكثف

مسند ظهر طبي أسود للسيارة

-يمكن استخدامه لتحسين وضعية الجلوس السيئة وتخفيف آلام الساق أثناء القيادة أو الجلوس لفترات طويلة، مما يعزز راحتك مع الحفاظ على كثافته.

-مسند مثالي لأي مقعد - كرسي مكتب، مقعد السيارة، السيارات العامة، كرسي الفناء، كرسي الطعام، كرسي المطبخ، مقعد الشاحنة، مقعد الطائرة، كرسي متحرك، مقعد الاستاد أو حتى للأسطح المسطحة والخارجية.

-مصنوع من خامة عالية الجودة بأعلى المعايير لتعطيك الراحة التي تستحقها.