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طبيب: 3 أسباب تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة

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محمد اسماعيل - القاهرة - أوضح الدكتور باسم ظريف، استشاري معهد القلب القومي، الأسباب العلمية وراء الإصابة بالأمراض المزمنة.

وقال خلال مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على "تويتر" أن هناك ثلاثة أسباب تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة.

وتابع أن هذه الأسباب أحياناً تكون عادات من الصغر، أو أسباباً وراثية، وأيضاً مشكلات من الحياة اليومية.

وأضاف أن الأمراض المزمنة تصيب الشخص بفعل نمط الحياة من الصغر، مثل الطعام والشراب والتدخين، والابتعاد عن ممارسة ، وغيرها.

وأكد أن التاريخ الطبي لهذه الأمراض في العائلة من بين المسببات، هذا بخلاف عوامل الحياة اليومية مثل التلوث والضغط النفسي العصبي.

ولفت إلى أن تفاعل تلك العوامل جميعاً بعضها مع بعض هو السبب الحقيقي في الإصابة بالأمراض المزمنة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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