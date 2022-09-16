8 أسباب تجعلك تهتم بشرب 8 أكواب مياه يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - يعد شرب الماء بكمية كافية يوميًا ممارسة بسيطة، لكنها تعود بمنافع لا حصر لها على الصحة، فيحتوي جسم الإنسان على الماء نحوا 60 إلى 70 بالمائة من وزنه، ما يعني أن كل إنسان يحتاج إلى كمية كافية من الماء للبقاء على قيد الحياة.

عندما نفتقر إلى تناول الماء أو نشعر بالجفاف، تنخفض بعض وظائف الجسم، ليس فقط عندما يكون هناك نقص في السوائل، فإن السوائل الزائدة تجعل وظائف الجسم لا تعمل على النحو الأمثل، هذا هو السبب في أن تناول كمية كافية من الماء مهم جدًا للجسم.

من المهم معرفة أن الاحتياجات اليومية من الماء لكل شخص تختلف حسب النشاط والعمر والوزن، فإن الاستهلاك الموصى به من المياه للبالغين نحو ثمانية أكواب في اليوم أو ما مجموعه 2 لتر، وفقًا لموقع kompas.

-ما هي أهمية شرب ما يكفي للجسم؟

1.الحفاظ على توازن سوائل الجسم

السوائل في جسم الإنسان لها وظائف مختلفة، بدءاً من الهضم، الامتصاص، الدورة الدموية، تكوين اللعاب والمخاط، دوران المغذيات، إلى موازنة درجة حرارة الجسم، هذا هو سبب الحاجة إلى الماء لأداء وظائف الجسم المختلفة، في تكوين اللعاب والمخاط، على سبيل المثال، تصبح وظيفة الماء مهمة للحفاظ على الفم والأنف والعينين رطبة، ليس هذا فقط، فالدم هو أحد سوائل الجسم التي تتكون من 90٪ من الماء، ووظيفة الدم نفسها مهمة لتداول الأكسجين والمواد المغذية في جميع أنحاء الجسم.

2.تؤثر على وظائف المخ

تتأثر وظائف المخ بشدة بحالة الترطيب لدينا، فأظهرت دراسة أنه حتى الجفاف الخفيف يمكن أن يضعف العديد من وظائف المخ.

في دراسة شملت شابات، وجد الباحثون أن فقدان ما يصل إلى 1.4 في المائة من السوائل بعد التمرين يمكن أن يضعف المزاج والتركيز، كما يمكن أن يسبب الجفاف لفترات طويلة أيضًا مشاكل في التفكير والتفكير المنطقي.

3.منع وعلاج الصداع

من المعروف أن الجفاف يسبب الصداع والصداع النصفي لدى بعض الناس، فأظهرت العديد من الدراسات أن الصداع هو أحد أكثر أعراض الجفاف شيوعًا.

أظهرت أبحاث أخرى أن شرب كمية كافية من المياه يمكن أن يساعد في تخفيف الصداع لدى الأشخاص الذين يعانون منه بشكل متكرر، كما وجدت دراسة أجريت على 102 رجل أن شرب 1.5 لتر أكثر من الماء أدى إلى تحسينات كبيرة في نوعية الحياة الخاصة بالصداع النصفي.

4.تحسين جمال البشرة

تحتوي البشرة على الكثير من الماء، فهذا هو السبب في أن تناول كمية كافية من الماء مهم لبشرتنا، سيجعل الجفاف الجلد أكثر عرضة لاضطرابات الجلد والتجاعيد المبكرة.

الجفاف يجعل بشرتك تبدو أكثر جفافاً وتجاعيدًا، والتي يمكن تصحيحها بالترطيب المناسب، كما يقول طبيب الأمراض الجلدية في أتلانتا كينيث إلينر، ولكن بمجرد حصولك على الماء بشكل كافٍ، تتولى الكلى زمام الأمور وتفرز السوائل الزائدة (من الجسم).

5.الحفاظ على وظيفة الأمعاء ومنع الإمساك

سيحافظ الماء الكافي على وظيفة الجهاز الهضمي الطبيعي ويمنع الإمساك، فعندما لا تحصل على كمية كافية من الماء، تسحب الأمعاء الغليظة الماء من البراز، نتيجة لذلك، سوف تعاني من الإمساك، فغالبًا ما يُنصح بزيادة تناول السوائل كطريقة لعلاج الإمساك.

6.منع حصوات الكلى

كما تساعد سوائل الجسم على نقل الفضلات وإخراجها من الجسم، عندما تحصل على كمية كافية من السوائل، سيخرج البول بسهولة، ولونه فاتح وخالٍ من الرائحة، ولكن إذا لم يحصل الجسم على كمية كافية من الماء، فسيكون تركيز البول داكنًا ورائحته كريهة.

عندما تشرب بشكل أقل بشكل مستمر، فأنت أكثر عرضة لخطر الإصابة بحصوات الكلى.

7.تعظيم الأداء البدني

عندما لا تكون رطبًا بدرجة كافية، سينخفض الأداء البدني، ويحدث إرهاق عضلي في الخلايا التي لا تستطيع الحفاظ على توازن السوائل، هذا هو سبب أهمية تناول كمية كافية من الماء عند ممارسة الرياضة.

يعتقد بعض العلماء أن استهلاك المزيد من الماء يمكن أن يحسن الأداء أثناء النشاط الشاق.

8.المساعدة على إنقاص الوزن

ويعتقد أيضا أن الماء يساعد على إنقاص الوزن، وذلك لأن الماء يمكن أن يزيد من الشعور بالشبع ويزيد من معدل الأيض، فتشير بعض الأدلة إلى أن زيادة تناول الماء يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي لديك بحيث يزداد أيضًا عدد السعرات الحرارية التي تحرقها.

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