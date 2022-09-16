مضيفة طيران أمريكية تحذر المسافرين من خطأ شائع: «بلاش شنط كتيرة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعتبر السفر هو الحلم الذي يراود الآلاف حول العالم، سواء كان السفر لمجرد السياحة أو العمل، وهناك بعض الأخطاء الشائعة التي يقع فيها ملايين الركاب المسافرين عبر الطائرة يوميًا، لذلك قدمت مضيفة الطيران هيذر بول، بعض النصائح للمسافرين تحذرهم من ذلك الخطأ.

هيذر: طريقة تخزين الحقائب من أغرب الأخطاء

يعد من أكثر الأخطاء شيوعًا التي يقع فيها الركاب في الطائرة هي اصطحاب حقائب كبيرة وكثيرة، وأيضًا منهم من يتجنب تلك الأخطاء بحمل حقائب صغيرة، لكن في كل الحالات تكمن المشكلة في طريقة تخزين تلك الحقائب، وقالت هيذر بول وتعمل في شركة الطيران يونايتد إيرلاينز: «يحاول بعض الناس تجنب خطأ استخدام الحقائب الكبيرة بحمل أمتعة صغيرة الحجم، لكن على النقيض تماماً يحمل الكثير من الناس حقائب كبيرة، والأسوأ طريقة تخزينهم لها في صناديق الطائرة فوق المقاعد»، وفقا لصحيفة «the sun» البريطانية.

يمكن لتلك الحقائب أن تسبب مشاكل في إغلاق باب الصعود للطائرة، لذلك يجب أن يحرص الركاب على اتباع التعليمات: «لا نتقاضى رواتبنا حتى يغلق باب الصعود إلى الطائرة، وإذا تعرضنا للأذى في أثناء وضع تلك الحقيبة في الصندوق العلوي، فلن نتمكن من اعتبارها كإصابة عمل، ومع ذلك، نحن مستعدون للمساعدة دائمًا إذا كان الشخص مسنًا أو معاقًا».

نصائح شركة طيران للمسافرين

وأكدت «هيذر» أن كثرة الحقائب وتخزينها بشكل خاطئ تماماً، خطأ يقع فيه الكثيرين، وهو نفس الأمر الذي حذرت منه إحدى شركات الطيران، إذ قالت عبر فيديو لها على «تيك توك»: «يعتقد معظم المسافرين أنه يجب عليهم فرد الحقائب بشكل مسطح، لكن هذا يشغل مساحة أكبر بكثير، لذلك فإن الصناديق العلوية مجهزة بحيث يمكنك وضع حقائبك في وضع مستقيم مثل شطائر التاكو، وليس مسطحًا مثل قطع الهمبرغر، إذا كنت تكافح مع حقيبتك، فلا تتردد من طلب المساعدة بدلا من وضعها بشكل خاطئ».