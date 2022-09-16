الامارات | الايقاع بشبكة تهريب بشر 5 نجوم.. جوازات سفر دبلوماسية وطائرات خاصة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي «يوروجست» أن السلطات الأوروبية كشفت شبكة من المهريين، "يمكن تصنيف خدماتها بأنها 5 نجوم"، وقامت هذه الشبكة بنقلت مهاجرين غير شرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي باستخدام جوازات سفر دبلوماسية مزورة، بالإضافة إلى نقلهم بطائرات خاصة مقابل مبالغ طائلة، تصل الى 20 ألف يورو.

وأفيد بأن ضباط إنفاذ القانون من النمسا وبلجيكا وألمانيا، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى، بدعم من خبراء«يوروبول» و«يوروجست»، تمكنوا من «القضاء على شبكة إجرامية، تمارس النقل غير المشروع للمهاجرين وتزوير الوثائق وغسل الأموال».

وفي عمليات التهريب هذه، استقل المهاجرون غير الشرعيين طائرات في تركيا باستخدام جوازات سفر دبلوماسية مزورة، مقابل دفع مبالغ قدرها 20 ألف يورو.

وغالبا ما يجري تحديد نقطة الوصول في المنظومات على أنها إحدى دول منطقة البحر الكاريبي، ولكن في الواقع يتم إنزال المهاجرين في مطارات البلدان الأوروبية، بما في ذلك النمسا وفرنسا وألمانيا، ثم «تخلص المهاجرون من جوازات سفرهم المزيفة»، وتقدموا بطلب اللجوء بشكل منهجي.

ويفترض، بحسب بيان للوكالة الأوروبية للتعاون القضائي، أن ما لا يقل عن خمس عمليات تهريب للمهاجرين في خمس دول أوروبية مختلفة جرى تنفيذها في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع العديد من الخطط لإجراء عمليات أخرى من هذا النوع، بحسب " RT".

وأشارت الوكالة إلى أنه نتيجة لنشاطات أجهزة الأمن تم في 13 سبتمبر اعتقال خمسة أشخاص، اثنان في بلجيكا وثلاثة في إيطاليا. بالإضافة إلى ذلك، أجرى ضباط الأمن عمليات تفتيش، واحتجزوا طائرتين، وصادروا 80 ألف يورو، ومعدات لتزوير جوازات السفر، وقاموا بتجميد 173 ألف دولار في حساب بإيطاليا.