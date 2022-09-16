الامارات | نقص فيتامين B12..علامات تلاحظها ليلا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتبر فيتامين B12 عناصر غذائي أساسي لصحة الانسان، ويتسب انخفاض فيتامين B12 بالعديد من المضاعفات، وخاصة تلف غلاف الميالين الذي يحيط بالأعصاب ويحميها، مايؤدي إلى تلفها .

ونبهت ورقة بحثية صادرة عن جامعة لومي ليندا الاميركية، إلى عدد من الاعراض الليلية التي يمكن ان تكون بمقابة تنبيهات عن وجود نقص في هذا الفيتامين المهم ومنها الاحساس المتكرر ببرودة القدمين، بالإضافة إلى عدم وجود ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لنقل الأوكسجين في جميع أنحاء الجسم، مايتسبب في شعور بالضيق وعدم القدرة على التنفس خلال النومن مايدفعك الى الاستيقاظ بشكل متكرر.

ونقلت " RT" عن مراكز الوقاية من البتر في أمريكا أنه "مع انخفاض درجات الحرارة ليلا، يمكن أن تبدأ أعصابك الطرفية في الوخز أكثر، وستشعر بمزيد من الحرق أو الآلام الحادة. ويتباطأ معدل ضربات قلبك أيضا عندما تكون أكثر برودة، ما يؤدي إلى إبطاء الدم وزيادة الشعور بالألم في انحاء مختلفة من الجسم من دون ان يكون لها سبب واضح.