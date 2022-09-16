فسحني شكرا| خروجة ببلاش في مدينتي.. وجولة ترام بـ10 جنيه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

مع كل إجازة أسبوعيّة كانت أو اعتيادية أو سنوية، نبحث عن أماكن مميّزة للخروجات والفسح، بهدف استعادة النشاط وتجديد الطاقة من جديد، وحينها تتعدد اختيارات الأماكن لكن الفاصل هو "الميزانية المحددة".

"الميزانية المحددة" تجعل اختياراتنا معدودة وربما اعتيادية، وتأخذ تفكيرنا إلى المناطق الآمنة بعيدًا على الأماكن الجديدة وخصوصًا على شاكلة "الساحل الشرير"، أو أقل بكثير حتى.

"والساحل الشرير" مُصطلح ظهر خلال السنوات الماضية وأُطلق على الساحل الشمالي بداية من الكيلو 110 من ناحية مطروح، للإشارة إلى الطبقات الأغنى في المجتمع، لأسعاره الباهظة بشكل مبالغ فيه.

وعلى مدار حلقات برنامج "فسحني شكرًا" الذي يُعرض على منصات "الخليج 365" الإلكتروني، يقدم لكم دليلًا شاملًا لأبرز وأفضل أماكن الخروجات والفسح في مختلف الأنحاء بأسعار بسيطة ومناسبة للجميع، وفي الوقت نفسه تناسب جميع أفراد الأسرة.

جاءت أولى حلقات البرنامج القصير عن مكان مميز في "مدينتي" شرق القاهرة على طريق القاهرة - السويس، وهي خروجة "ببلاش" لن تُكلفك سوى المواصلات أو وقود السيارة الخاصة.

وفي الحلقة الأولى التي لم يتجاوز مدتها الدقيقتين، جولة داخل أوبن إير مدينتي، وهو جهة تسوق متطورة تجمع بين المناطق المفتوحة في الهواء والمباني التي تطلع على المسطحات الخضراء الشاسعة والبحيرات الصناعية بمساحة تبلغ 92 ألف متر مربع.

المكان مجاني تمامًا، ويضم سينما وملاهي ضخمة ومبنى Food Court أو قاعة طعام، بأكثر من 30 مطعمًا من أشهر السلاسل المحلية والعالمية، وبمقاعد مختلفة الطرازات.

فضلًا عن تجربة ترام سان فرانسيسكو، الذي يتجول بل في أرجاء الأوبن آير مقابل 10 جنيهات فقط، وكل هذا وأكثر في الحلقة الأولى التي يمكنك مشاهدتها عبر الفيديو التالي.