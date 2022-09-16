المشي بالرضّع أنجع الطرق للتهدئة والنوم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

حدد العلماء علمياً الطرق الأكثر استخداماً وفعالية ناحية تهدئة الرضّع الذين لا يتوقفون عن البكاء ويرفضون النوم.

وأشاروا في دراستهم المنشورة أول من أمس في مجلة "كرنت بايولودجي"، إلى أنّ حمل الطفل والمشي به لخمس دقائق من شأنه أن يهدئه. وقبل وضع الطفل في سريره، يوصي العلماء بإبقائه محمولاً لخمس إلى ثماني دقائق إضافية.

وقالت معدة الدراسة كومي كورودا من مركز «ريكين» لعلم الأعصاب في اليابان "لقد ربّيت أربعة أطفال ولم أستطع التكهّن بالنتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة حتى ظهرت البيانات الإحصائية".