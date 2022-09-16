حلول ذكية للاستفادة من الألعاب الإلكترونية: أطفالك هيتحولوا لمبدعين ومبرمجين

القاهرة - سمر حسين - ماما

شكاوى كثيرة من الأمهات بسبب إدمان أطفالهن للألعاب الإلكترونية، حيث يقضون أوقاتهم أمام الشاشة الصغيرة ممسكين بهواتفهم المحمولة، ويتواجدون لساعات ولأيام وأشهر أمام لعبة بعينها، حتى يستطيعون الفوز بها وتجميع أكبر عدد من النقاط، وهو الأمر الذي يجعلهم أكثر عدوانية ويصابون بالتوحد والاكتئاب.

حلول ذكية للاستفادة من الألعاب الإلكترونية

الدكتوة منى طمان، خبيرة تكنولوجيا التعليم الإلكتروني، تحدثت عن حلول ذكية للاستفادة من الألعاب الإلكترونية العنيفة حيث يجب على الأمهات تطبيقها، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، قائلة: «منتشر منذ فترة كبيرة ألعاب العنف، معظم الألعاب الإلكترونية فيها عنف وضغط، الطفل بيقعد عليها بالساعات ولما الأم بتبدأ تسحب منه الموبايل بيتحول لشخص تاني، وصنفت جمعية الطب النفسي بأن الألعاب الإلكترونية إدمان، حتى هناك مصحة في أمريكا لمعالجتهم، كما يؤثر بالسلب على السلوك، يصبح الطفل انطوائي وعنف وكبت داخلي نتيجة الضغط الواقع عليه، ويتحول لشخص عصبي في حياته العادية، ينفعل وأصبح غير صبور».

مهارات جديدة يكتسبها الأطفال

كما ذكرت الدكتوة منى طمان، خلال اللقاء مخاطر الألعاب الإلكترونية، التي تعاني منها الأمهات مع أطفالهن: «حاولت أعالج بنفس الأداة، وجدت أكثر من طفل لديهم اضطرابات في السلوك والشخصية، بدأت أعلمها البرمجة والجرافيك، ومن هنا بدأوا يشاركوا في مسابقات عالمية، وفي منهم أخد جوائز على مستوى العالم في البرمجة، صمموا ألعاب تعليمية وتوعوية، فرق معاهم بشكل كبير في مستوى التحصيل الدراسي، لما بعلمهم البرمجة كانت كوسيلة لتنمية مهارات التفكير الإبداعي، زيادة مهارات التركيز والتذكر وحل المشكلات، فرق معاهم جدا، استخدمت حبهم للتكنولوجيا وتحويلها لمنتج تكنولوجيا».

وعن كيفية تحويل الأطفال إلى منتجين للتكنولوجيا، قالت: «فهمتهم إنهم مش مجرد متعلمين للبرمجة، لكن هناك مهارات شخصية، كالمشاركة كمتحدثين في المؤتمرات العالمية، والمسابقات الدولية، الطفل بيحب الألعاب الإلكترونية القائمة على هدف وجمع النقاط والفوز».