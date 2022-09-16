طريقة عمل فوندو الجبن الفرنسي بخطوات سهلة.. سخنة ولذيذة مع السناكس

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الأبجان الفرنسية لها طعمها الخاص، ونافورة الجبن كذلك فهي من تقاليع الطعام الجديدة، يمكن تقديمها مع سناكس في منتصف اليوم كوجبة خفيفة، وفيما يلي طريقة عمل فوندو الجبن الفرنسي بخطوات سهلة وسريعة، على طريقة الشيف غادة التلي.

طريقة عمل فوندو الجبن الفرنسي

2 كوب جبن الجرويير مقطع إلى قطع صغيرة.

كوب ونصف جبنة سويسرية مقطعة إلى قطع صغيرة.

2 ملعقة كبيرة نشاء الذرة.

كوب مرق دجاج.

ملعصة كبيرة عصير الليمون.

ملعقة كبيرة ثوم مدقوق.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب مبشورة.

ربع ملعقة صغيرة بابريكا.

طريقة تحضير فوندو الجبن الفرنسي

توضع الجبن في برطمان زجاج كبير، ويضاف دقيق الذرة، يُهزُّ البرطمان جيِّدًا، حتَّى تختلط المكوِّنات.

يُصبّ المرق في قدر، على نار متوسَطة، مع الليمون والثوم المفروم.

عندما يغلي المرق، تُخفّف الحرارة، مع إضافة خليط الجبن ودقيق الذرة، على دفعات صغيرة.

يحرك الخليط برفق مع كل إضافة.

من المُفضّل تحريك المكونات بملعقة خشب، وبحركات على هيئة حرف S، والحرص على عدم احتراق قعر الخليط.

عند ذوبان الجبن، يُضاف الملح والفلفل وجوزة الطيب والبابريكا.

قوام الفوندو يجب أن يشابه العسل الساخن.

ويُنقل الجبن إلى الوعاء الخاصّ به مع إشعاله، إذا لا يوجد يجب أن يوضع في وعاء يحافظ على الحرارة أطول فترة ممكنة.

ومن المُمكن إضافة المزيد من الجبن والملح والفلفل، في حال الحاجة.

يقدم مع خبز باغيت مقطع أو مع السناكس المالكة بشكل عام.