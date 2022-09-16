أفضل قبعات خريف 2022 لحماية الرأس.. «مهمة في دولابك مع دخول الشتاء»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعتبر القبعات من أهم القطع سواء في مختلف فصول السنة، ومع اقتراب الشتاء تبحث النساء عنها للتدفئة ولحمايتهن أحيانا من المطر والعواصف، لذلك تقدم دور الأزياء العالمية مجموعة من القبعات بأسعار مناسبة للجميع حتى يسهل على السيدات اقتنائهم بسهولة وعرضتها مجلة Elle وهناك أيضا مجموعة احدث من القبعات لم تعرض بعد، حيث أنها «مهمة في دولابك مع دخول الشتاء».

القبعات الشتوية لخريف وشتاء 2022

من بين عشرات القبعات المعروضة لخريف وشتاء 2022 هناك القبعات الصوف وأخرى الجلدية وذلك للتدفئة كما أن مظهرها الخارجي ناعم وأنيق من بينها، قبعة «واند» المصنوعة من الصوف وهي تقريبًا على رأس كل فتاة في مدينة نيويورك، أصبحت Wanda عنصرًا أساسيًا في الخريف، بفضل شكلها المرن وطرق الألوان المتنوعة، تعتبر هذه القبعة مثالية لمن يرتديها ويحب تغيير مظهره كما أنها أصبحت منتشرة في الشرق الأوسط وخاصة مصر ويمكن ارتدائها على الحجاب كما تفعل بعض الفتيات.

قبعة أو قناع Zip_ up

تلك القبعة المصنوعة من الصوف الخالص والتي تشبه القناع ولا تظهر من الوجه سوى العينين وجزء من الأنف هي واحدة من أكثر القطع المطلوبة في فصل الشتاء، وتتميز بغرابة شكلها نوعاً ما، تبعث الشعور بالدفء ويمكن ارتدائها وحدها أو مع شيء آخر.

قبعة كلاسيكية

بعض القبعات المستوحاة من ستينات القرن الماضي في باريس تشبه دفء الماضي وأيضا تعطي مظهرا جذابا، استخدام هذا الأسلوب يجعلها متعددة الاستخدامات، بحيث يمكنك إقرانه بأي مظهر كلاسيكي، هذه القبعة المصنوعة من اللباد الأسود من AllSaints مثالية للارتداء اليومي.

قبعة بيريه هيجن

للغارقين في الأفلام القديمة وحتى بعض الأفلام الحديثة الكلاسيكية في هوليود بالتأكيد يعرف تلد القبعة الصوف الحمراء والتي بمظهرها المميز، فهي من القبعات النابضة بالحياة وتتزين أطرافها بالصوف أيضا وتبعث الشعور بالدفء

قبعة XLoc الشتوية

مع دخول الشتاء من المهم استبدال القبعات الصيفية بأخرى شتوية وتعد XLoc أفضلهم، وذلك لأنها مصنوعة من الجلد المدبوغ الاصلي ولها مظهر جذاب وملمس ناعم.