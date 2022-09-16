على متن طائرة.. ممرضة تنقذ طفلة رضيعة بعد توقفها عن التنفس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أشاد إيان كاسيت خبير أرصاد جوية في أورلاندو الأمريكية عبر حسابه الشخصي بـ "تويتر"، بتصرف سيدة تدعى تمارا بانزينو، إذ أنقذت حياة رضيعة تدعى أنجيلي بالغة من العمر 3 أشهر، توقفت عن التنفس بعد نحو 30 دقيقة من إقلاع الطائرة خلال رحلة شركة سبيريت إيرلاينز من بيتسبرج بولاية بنسلفانيا إلى أورلاندو بولاية فلوريدا.

وكانت تمارا جالسة خلف أنجيلي ووالديها بثلاث صفوف تقرأ كتاب، وسمعت مضيفة الطيران تقول لدينا رضيعة قطعت النفس، وسألت عما إذا كان هناك طبيب على متن طائرة يستطيع مساعدتها، فقامت السيدة في محاولة لإنقاذ الرضيع، وفقا لصحيفة "dailymail" وموقع "nypost".

وقالت تمارا: "لم يكن لدي أي فكرة عما إذا كان الطفلة تعاني من الاختناق، ولم أكن أعرف كيف كنت أتعامل معه، ولكن رأيت طفلة شفتيها زرقاء، وجلد وجهها يتحول إلى اللون الأزرق، ومن الواضح أنها لا تتنفس".

فقامت الممرضة بإنعاش الطفلة، وإعادة التنفس إليها مرة أخرى، وعاد لون الطفلة بشكل أفضل مرة أخرى.

ونشر خبير الأرصاد كاسيت مقطع فيديو على تويتر: ظهرت فيه الرضيعة مبتسمة بين ذراعيه والديها وانطلق الركاب على متن الطائرة وسط هتافات.

وأضاف:"كان والدي أنجيلي البالغة من العمر ثلاثة أشهر مرعوبين ولكن بعد إنعاش طفلهم أشادوا بشجاعة تمارا والامتنان الشديد لها وبالطاقة الإيجابية في الطائرة".