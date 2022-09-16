استشاري تغذية يوضح فوائد عصير الطماطم: يحمي القلب وينظم سكر الدم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يستخدم المصريون الطماطم بشكل كبير، حيث تدخل في إعداد مختلف الأطعمة، غير أنها تصلح للعصير بإضافة مكونات عليها، لكن هناك شائعات تلاحقها، بأنها تسبب الأملاح، ووفق الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، فأن الطماطم غنية بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة القوية التي تقي وتمنع حصوات الكلى والمرارة.

يستعرض «هن»، فوائد الطماطم وبخاصة العصير، وفق استشاري التغذية حيث جاءت كالتالي:

فوائد عصير الطماطم

- عصير الطماطم مفيد للأطفال مرضى القلب والضغط والسمنة والسكر وأمراض الشيخوخة والإمساك ومشاكل الشعر والبشرة فهو لا غنى عنه.

- يجب أن يكون العصير فريش بدون سكر أو بعسل نحل.

- تناول كوب عصير الطماطم فريش يوميا، هو اختيار رائع للعائلة كلها أطفال وكبار مرة كل يوم أو على الأقل يوم بعد يوم.

- سعراته الحرارية قليلة جدا.

- خالي من الدهون والكربوهيدرات قليلة جدا، «يعني مهما كان وزنك أو نظامك الغذائي متقلقيش».

- الطماطم مليئة بفيتامينات «b المركب، c.a.k».

- يوجد في الطماطم معادن «كالبوتاسيوم، الفوسفور، الحديد، الكالسيوم، المغنيسيوم، النحاس، الفسفور والقليل من الصوديوم»، وبالتالي فوائد لا تعد منها مضادات الأكسدة التي لها دور كبير في مكافحة الأورام السرطانية، خاصة سرطان البروستاتا وسرطان الرئتين والقولون والمستقيم، وفق استشاري التغذية.

- يعمل على تخفض من خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات والسكتات الدماغية.

- كما يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي ومكافحة التهاباته، ويمنع عسر الهضم ويقي ضد الإمساك.

- المساعدة في إنقاص الوزن بصفته قليل السعرات وعالي بالألياف ويساعد على الإحساس بالشبع.

- لاحتوائه على الألياف الغذائية يعمل على خفض مستويات الكوليسترول في الجسم.

- الألياف الغذائية في الطماطم بشكل عام تساعد على تنظيم سكر الدم.

- له دور في حماية العظام وتقويتها ووقايتها من الهشاشة، باعتباره مصدر للكالسيوم ولفيتامين K الذي ينشط الأوستيوكالسين والمسؤول عن ترسيخ الكالسيوم في العظم.

- يقلل فرص حدوث الإجهاض باحتوائه على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة والسموم في الجسم.

- يكافح حب الشباب ومشاكل البشرة ويعزز صحة الجلد بسبب محتواه من فيتامينات A و K وC.

- له دور في مكافحة التجاعيد وعلامات التقدم بالسن.

- يعزز صحة الشعر ونموه.

- تعزيز النظر وحماية العين والوقاية من العشى الليلي.