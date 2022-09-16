امرأة تفاجأ بفوزها بمليون دولار.. كادت تفقد الجائزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

فوجئت سيدة أمريكية تدعى لورا سبيرز المقيمة في مقاطعة أوكلاند والبالغة من العمر 55 عاما، أن أنها فازت في اليانصيب بجائزة قدرها مليون دولار.

وقالت لورا إنها كانت ستضع تذكرة اليانصيب في سلة القمامة، ولكنها قررت التحقق منها مرة أخرى قبل إلقائها، بعد ما رأيت إعلان على منصة فيسبوك يفيد بأن الفائز سيحصل على مليون دولار.

لذلك تحققت من رسائل البريد الإلكتروني الخاص بها، ووجدت رسالة مكتوب بها أنها فازت في اليانصيب، وفق ما أورد موقع "newsweek".

وأضافت: "لم أصدق ما كنت أقرأه، لذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب اليانصيب الخاص بي للتأكد من الرسالة في البريد الإلكتروني، ووجدت أنني فوزت بمليون دولار".

وكان آخر فائز بهذه الجائزة الكبرى عائلة في مدينة ليك هافاسو سيتي، وفازت بمبلغ 108 مليون دولار.

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