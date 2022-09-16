السيلينيوم يساعد على إنتاج الحيوانات المنوية وله فوائد أخرى.. ما مصادره؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قال مركز الصحة الألماني إن عنصر السيلينيوم يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه يعمل على تقوية جهاز المناعة ويساعد على إنتاج الحيوانات المنوية وتكوين هرمونات الغدة الدرقية وربط المعادن الثقيلة في الجسم.

وأضاف المركز أن عنصر السيلينيوم يمتاز أيضا بتأثير مضاد للأكسدة؛ ما يجعله سلاحا فعالا لمحاربة ما يعرف بالجذور الحرة (Free Radicals)، التي تهاجم خلايا الجسم وتعجّل بالشيخوخة وترفع خطر الإصابة بالسرطان، كما يعمل السيلينيوم على تحسين الحالة المزاجية.

ويحتاج جسم الشخص البالغ إلى عنصر السيلينيوم بمعدل 70 ميكروجراما يوميا، علما بأن المصادر الغذائية الغنية بالسيلينيوم تتمثل في جوز الهند والجوز البرازيلي والسمسم وبذور دوار الشمس بالإضافة إلى اللحوم والأسماك والفِطر، بالإضافة إلى الحنطة السوداء والشوفان.

ويمكن الاستدلال على نقص عنصر السيلينيوم بالجسم من خلال ظهور بعض الأعراض مثل كثرة الإصابة بالعدوى ومشاكل الغدة الدرقية وتساقط الشعر وتقصف الأظافر واعتلال المزاج.

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