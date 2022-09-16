10 نصائح لاستقبال أول يوم مدرسة.. «اهتمي بمشاكلهم وشجعيهم»

القاهرة - سمر حسين - ماما

أيام ويبدأ الأسبوع الأول من الدراسة، وتبدأ معه معاناة الأمهات اليومية من مذاكرة وتجهيز الوجبات الصباحية، وأيضا الاهتمام بالملابس المدرسية للأطفال، ويقدم «هن» في التقرير التالي النصائح الـ 10 لاستقبال أول يوم مدرسة للأمهات، وأيضًا المدرس الذي يتعامل معه يوميًا.

10 نصائح لاستقبال أول يوم مدرسة بالنسبة للعائلة

خلق بيئة إيجابية لمشاركة الوالدين، هي أول نصيحه في الـ 10 نصائح لاستقبال أول يوم مدرسة، وذلك لأن أساس نجاح الطلاب هو الآباء الذين يشاركون في تعليم أبنائهم، يشارك أولياء الأمور والأسرة في تعليم طلابهم ، ويشعرون بالترحيب بأول أيام المدرسة، وتبدأ مشاركة الأهل مع أبنائهم بإخبارهم بأنهم مرحب بهم في مدرستهم، ويجب أن يشعروا بالراحة في المدرسة، وفقا لموقع member ship البريطاني.

2-الأم مصدر الدعم والمعلومات

تعتبر الأم هي المنظمة الأولى في التعليم لذلك يعتمد عليها الطفل بأنها مصدر معلوماته وكذلك مصدر دعم لا غنى عنه، لذلك فإن الصداقة بين الأم والطفل منذ الصغر مهمه تجعله يعود إليها في كل وقت ومع بداية العام الدراسي يحتاج الطفل إلى الدعم بأنه دائما رائع وسيكون عام لطيف له يحصل فيه على درجات عاليه، كما يجب على الأم أن تقوم بتضمين الأسماء والصور ومعلومات الاتصال على موقعها لجميع المعلومات التي يحتاجها الابن في مراحل تعليمه المختلفة.

3- شجعيه على التطوع

النصيحة الثالثه في الـ 10 نصائح لاستقبال أول يوم مدرسة أن تشجعي الطفل على التطوع وذلك لأن يرغب نجاح الطلاب يزداد مع مشاركة أولياء الأمور، فمن المهم للمدارس ومؤسسات الآباء تشجيع الأبوين والأبناء على التطوع ويبدأ بالأبوين حتى يقتدي بهم الطفل.

4- استمعي إلى مشاكله باهتمام

بعض الأطفال أو الأبناء يعانون من عدم اهتمام الأهل بمشاكلهم التي تتعلق بالمدرسة لذلك على الأم أن تهتم بكل ما يتعلق بالابن سواء كان شاباً مراهقاً أو طفل صغير، وذلك حتى لا يذهب إلى الخارج ويبحث عن مصدر خارجي يهتم به.

10 نصائح لاستقبال أول يوم مدرسة بالنسبة للمدرس

يعتبر المعلم هو الصديق الجديد والأخ الأكبر للطفل أو الطالب، لذلك يجب أن تبدأ تلك العلاقة بمحبه وود وثقه متبادلة بينهم لذلك فإن أهم نصيحه لبداية عام دراسي جديد هي الآتي:

4-تحية لكل طالب

يجب على المدرس في بداية العام الدراسي الترحيب بجميع الطلاب الجدد واعطائهم فرصة للحديث عن أنفسهم بعدها الحديث عن أنفسهم، ويستمع إليهم باتهام وذلك يبني الثقة بين المدرس والطالب، شعور الطالب بالاهتمام من المعلم يجعله يبذل جهداً كبيراً في إثبات نفسه وأيضا الحصول على علامات دراسية عالية لأنه بذلك يحب المادة العلمية التي يدرسها.

6- شاركيهم القليل من حياتك الشخصية

بالنسبة لأول يوم دراسي يهتم الطلاب بالشخص الجديد الذي سيقضون معه 9 أشهر تقريباً، لذا قم بإعداد حديث قصير عن السيرة الذاتية، إنهم مهتمون بشكل خاص بما إذا كان لديك أطفال وحيوانات أليفة ، ولا تخف من مشاركة تلك المعلومات لأنها تخلق نوعاً من الود والثقة بينكم.

7- البحث عن نشاط جيد لكسر الجمود

أثناء الخطط الدراسية يجب على المدرس وضع يوم يشاركهم فيه نشاطا جديدا داخل الفصل لكسر الجمود بين الطالب والمدرس وكسب مزيد من الحب والثقة بينهم.

8- اطلبِ من الطلاب إخبارك بأي استثناءات

لا تتردد في الاقتراب من الطلاب وأن تطلب منهم أن يخبروك بالمشاكل التي تواجههم في الدراسة، ذلك لأنه ربما يعاني بعض الطلاب من مشكلة في السمع أو الرؤية حتى تتمكن من مساعدتهم.

9- أقضي معهم وقت الفراغ في اللعب والنشاط

مشاركة الطالب في أوقات الفراغ أيضا جزء مهم لكسب الثقة يمكنك فيها مشاركة نشاطك المفضل معهم والعكس بعيداً عن الدراسة .

10- انشرِ الجدول اليومي بشكل بارز

حتى لو كان الطلاب قد التحقوا بالمدرسة سابقًا ، فإن العطلة الصيفية تعد انتقال صعب للطالب وغالبًا ما يختلط عليهم الأمر بشأن التوقيت، ويمكنك أيضًا توزيع منظمي الطلاب الفارغين ، واطلب منهم ملء صفك ومتابعة جدول الفصل الدراسي معًا ، بحيث يكون لديهم نسخة في متناول يدهم.