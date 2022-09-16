تارا عماد: «أنا خلقي ضيق.. ومش هتجوز سي السيد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نفت الفنانة تارا عماد وجود جزء ثاني من مسلسل «سوتس بالعربي»، مؤكدة أنها استمتعت بهذه التجربة، وشعرت بالحزن بعد انتهائها من أداء الشخصية التي قدمتها في المسلسل.

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» أنه لا يوجد جزء ثاني من مسلسل suits بالعربي نافية الشائعات التي خرجت حول تقديم الجزء الثاني.

لقطات كوميدية خلال الحلقة

وشهدت الحلقة بعض اللقطات الكوميدية بعدما سأل رامي رضوان الفنانة تارا عماد عمن تأخذ رأيهم في الأعمال التي تعرض عليها والملابس التي ترتديها وأجابته بأنها تسأل الفنانة هدى المفتي وأصر رضوان على أن تتصل بهدى المفتي على الهواء دون أن تخبرها بوجودها في البرنامج وتسألها عن ملابسها.

وأعطى رامي رضوان لتارا عماد ورقة فيها أغنية «نحنوح» للفنانة دينا سمير غانم وطلب منها أن تغنيها.

يستحيل ترتبط بسي السيد

وكشفت تارا عماد عن الشخص الذي يستحيل أن ترتبط به، لافتة إلى أنه الشخص الذي يرى أن عملها يمثل تهديد له ولكيانه، مشيرة أنها ترفض الارتباط بشخص «سي السيد» الذي يختار له ملابسها، معقبة: «يدور على حد تاني يغير عليه، أنا خلقي ضيق قوي على الحاجات دي».