دراسة: الإصابة بكورونا تُعرض كبار السن للإصابة بألزهايمر بنسبة 80%

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

خلصت دراسة شملت أكثر من 6 ملايين مريض، يبلغون من العمر 65 عاما فأكثر، إلى أن كبار السن الذين أصيبوا بفيروس كورونا تزداد لديهم خطورة الاصابة بألزهايمر خلال عام بنسبة تتراوح ما بين 50% و 80% .

وذكرت مجلة " نيور ساينس نيوز" أن الدراسة التي نُشرت في دورية مرض الزهايمر، أظهرت أن المصابين بفيروس كورونا من عمر 65 عاما فأكثر معرضون بصورة أكبر للاصابة بالزهايمر بعد عام من إصابتهم بكورونا، كما أن الخطورة ارتفعت لدى النساء اللاتي يبلغن من العمر 85 عاما على الأقل .

ويقول الباحثون إنه لم يتضح ما إذا كان فيروس كورونا يؤدى لتطور جديد لمرض الزهايمر أو يعجل من الاصابة به.

وقالت باميلا دافيس، الاستاذة في كلية الطب بجامعة كيس وسترن ريزيرف، التي شاركت في إجراء الدراسة " لم يتم إدارك العوامل المسببة للاصابة بمرض الزهايمر بصورة جيدة، ولكن هناك عاملين مهمين هما العدوى السابقة، خاصة العدوى الفيروسية والالتهاب".

وأضافت " نظرا لأن الاصابة بفيروس كورونا مرتبطة باضطراب النظام العصبي المركزي، ويشمل ذلك الالتهاب، أردنا اختبإر ما إذا كان من الممكن أن يؤدي مرض كوفيد لزيادة التشخيص بالزهايمر ، حتى على المدى القصير ".

وقد قام فريق البحث بتحليل السجلات الصحية الإلكترونية لـ 2ر6 مليون ممن يبلغون من العمر 65 عاما فأكثر في الولايات المتحدة الأمريكية، كانوا قد حصلوا على علاج طبي في الفترة ما بين شباط/فبراير 2020 وآيار/مايو 2021، ولم يتم تشخيصهم من قبل بمرض الزهايمر.

بعد ذلك، قاموا بتقسيم هذه الفئة لمجموعتين: واحدة تتألف من الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا خلال هذه الفترة، والأخرى من أشخاص لم يصابوا بفيروس كورونا. وقد تم إدراج أكثر من 400 ألف مريض في مجموعة الدراسة للأشخاص المصابين بكورونا، في حين كانت مجموعة غير المصابين بالفيروس تضم 8ر5 مليون شخص.

وقالت دافيس " في حال استمرت هذه الزيادة في الاصابة بالزهايمر ، فإن موجة المصابين بالمرض ، الذي ليس له علاج حاليا سوف تكون حقيقية ، ويمكن أن ترهق موارد الرعاية طويلة المدى بصورة أكبر".

وأضافت" مرض الزهايمر خطير ويمثل تحديا، لقد أعتقدنا أننا قمنا بخفض حالات الاصابة من خلال الحد من عوامل الخطورة العامة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والبدانة ".

وأوضحت" والآن، بما أن الكثيرين في أمريكا أصيبوا بكورونا، كما أن تداعيات الاصابة بالفيروس طويلة المدى مازالت تظهر، من المهم أن نراقب تأثير هذا الفيروس على الإعاقة في المستقبل".

اقرأ أيضا:

تجنبا لحصوات الكلى.. 4 طرق تساعدك على طرد الأملاح من الجسم

متوفى ينقذ 5 أشخاص من الموت.. لن تصدق كيف حدث ذلك؟

6 أسباب تدفعك لعدم التخلص من قشور البصل والثوم

كوب شاي و4 أطعمة أخرى تحميك من السرطان.. احرص على تناولها

5 علامات تشير إلى أن شرايينك مغطاة بالدهون والكوليسترول