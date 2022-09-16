7 فوائد لـ«الكشري».. غني بالبروتين ويقي من عدة أمراض

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكشري من الأكلات المفضلة لدى الجميع، لعدة أسباب سواء لأنه يحتوي على أكثر من نوع وهي: «العدس، الأرز، المكرونة، الحمص، البصل، صلصة الطماطم، الثوم، الخل، والشطة»، أو لمذاقه الشهي، والأهم من ذلك، أن سعره غير مكلف ويحتوي على فوائد عديدة.

ويقدم الدكتور أشرف عبدالعزيز استشاري التغذية عبر «هن»، أبرز فوائد الكشري على صحة الإنسان، وهي كما يلي:

فوائد الكشري

- يحتوي الكشري على نسبة كبيرة من البقوليات التي تعد من العناصر الغنية بمضادات الأكسدة والمواد المثبطة لنشاط الخلايا السرطانية، لذا يحمي من أمراض السرطان وخاصة القولون، وكذلك يقي من سرطان الثدي كونه يجعل البكتريا الصديقة للإنسان تحول ألياف البقول إلى أحماض البيوتيريك.

- يعمل الكشري على تقوية المناعة لاحتوائه على العدس، كما أنه غني بالبروتين أي يعد بديلا جيدًا للحوم.

- العدس غني بنسبة مرتفعة من الحديد، والذي بدوره يعالج الأنيميا والضعف العام ويقوي الجهاز المناعي.

- يمنع الكشري الإصابة بأمراض القلب لأن العدس والحمص بهما مضادات أكسدة، مما يقلل الكولسترول الضار بالجسم، كما يمنع ترسب الدهون.

استشاري التغذية: صلصة الطمامم غنية بعدة فيتامينات

- صلصة الطماطم الموجودة بالكشري غنية بفيتامين أ وب وج ود، وتحتوي على الكالسيوم والحديد والدهون.

- الشطة التي يتم إضافتها للكشري تتميز بأنها طاردة للبلغم، وتعالج التهابات الأسنان.

- يحتوي البصل على مركبات كبريتية وفيتامينات وفلوفونيدات، وكذلك بالمواد المضادة للأكسدة، ومادة جلوكونين الشبية للأنسولين مما تحافظ على مستوى السكر.