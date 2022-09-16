«صابرين».. أول سيدة تعمل في مجال تحصيل فواتير مياه الشرب بشبرا الخيمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بصوتها المميز الذي يعرفه كل شخص في هذا المنطقة تجوب صابرين موسى شوارع شبرا الخيمة لتحصيل فواتير استهلاك المياه شهريًا، وعلى مدار سنوات استطاعت أن تكسر الصورة النمطية لمحصلي فواتير الخدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز، بحسب تقرير تلفزيوني عرضه ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، مساء الخميس.

تحديات كبرى واعتراض الكثيرين

وعلى الرغم من التحديات الكبرى في هذه المهنة واعتراض الكثيرين على عملها كمحصلة، إلا أنه أصرت على النزول وخوض التجربة، وكسب ثقة الناس ومحبتهم، لتفتح لها الأبواب بمجرد سماع صوتها لتحصيل المياه.

وقالت «موسى»، إنها حاولت إثبات بأن المرأة تستطيع العمل في أي مجال، متابعة: «أنا ثبت دة بحبي لكل الناس وحب ذاتي لنفسي، حبيت أثبت إن فيه حاجة كمان إضافة لأعمال الست، وأي حاجة تقدر الست تعملها تعملها طالما واثقة من نفسها واحترامها من نفسها وحبها للناس».

سكان المنطقة يشيدون بـ«صابرين»

من جانبه أشاد أحد سكان شبرا الخيمة بجهود «صابرين» في تحصيل فواتير المياه، قائلا: «كان فيه محصلين قبلها ينادوا ماية ماية ويمشوا، ممكن يحصلوا وممكن ميحصلوش، لكن هي ممكن تيجي مرة واتنين وتلاتة، وبتراعي ظروف الناس».

وأضاف آخر، أن «صابرين» تتسم بأخلاق رفيعة، وتحرص على إرسال إيصالات المياه للعملاء بكل سلاسة.