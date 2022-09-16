كريم EE.. تعرفي على مدلولاته ومميزاته

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت بوابة الجمال "هاوت.دي" أن مدلول كريم EE يختلف من شركة لأخرى؛ حيث يشير الاختصار EE إلى Even Effect أو Elemental Emulsion أو Extra Exfoliant.

وأوضحت البوابة الألمانية أن الكريم، الذي يحمل المسمى Even Effect يمتاز بقدرة عالية على التغطية ويحد من بقع التصبغات ليمنح البشرة مظهرا متجانسا ومشرقا.

ويقوم الكريم، الذي يحمل المسمى Elemental Emulsion بترطيب البشرة بالرطوبة، أما الكريم، الذي يحمل المسمى Extra Exfoliant فيعتبر مستحضر تقشير طبيعي.

وبشكل عام، تمتاز كريمات EE بمضادات الأكسدة، مثل مادة البايكالين، التي تحمي البشرة وتحد من بقع التصبغات. كما أنها تحتوي على حمض الهيالورونيك المرطب، أو تشتمل على لآلئ الجوجوبا أو الخيزران، التي تعمل على تقشير البشرة برفق ونعومة.

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